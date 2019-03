Jen šest zemí světa poskytuje ženám a mužům stejná pracovní práva

2. 3. 2019

Pokud jste žena a chcete mít stejná pracovní práva jako muž, měla byste žít v Belgii, v Dánsku, ve Francii, v Litvě, v Lucembursku, nebo ve Švédsku. Světová banka zjistila, že toto je jediných šest zemí světa, které poskytují stejná pracovní práva ženám i mužům. Analýza Světové banky o ženách, podnikání a právu z roku 2019, zveřejněná tento týden, hodnotí genderovou diskriminaci ve 187 zemích světa. Analýza zjistila, že před deseti lety neposkytovala žádná země na světě ženám a mužům rovná pracovní práva.Zpráva hodnotila osm indikátorů, které ovlivňují hospodářská rozhodnutí, která ženy činí během svého pracovního života . od svobody pohybu k získání důchodu, až po zjišťování právních překážek vůči zaměstnání či vstupu do podnikatelské sféry. Všechny země byly hodnoceny, nejrovnější dostaly hodnocení 100. Jen šest zemí světa dostalo těchto 100 bodů.

Nejmenší pokroku udělaly země na Blízkém východě a v severní Africe, kde došlo k pokroku jen o 2.86 bodů na 47.37.













Podrobnosti v angličtině Podrobnosti v angličtině ZDE

Výzkum zjistil, že globálně se hodnocení zvýšilo ze 70 na 75. Z 39 zemí světa s hodnocením 90 či vyšším jich 26 bylo vysokopříjmových. Osm z nich bylo v Evropě, včetně Británie, a ve střední Asii, kde byla důležitým měřítkem rodičovská dovolená. Dvě, Paraguay a Peru, byly v Latinské Americe a v Karibiku. Patřil k nim také Tchajwan.Česká republika má hodnocení 94.38. Problémem je v ČR platová nerovnost mezi muži a ženami, ČR v této kategorii skórovala jen 75 bodů, a nerovnost při péči o děti (ČR skórovala 80 bodů).Jižní Asie zaznamenala největší zlepšení v průměrném regionálním skóre s číslem 58.36 - před deseti lety to bylo jen 50. Subsaharská Afrika si polepšila z 64.04 na 69.63.Analýzu zveřejnila prozatímní prezidentka Světové banky Kristalina Georgieva."Genderová rovnost je klíčově důležitou součástí hospodářského růstu," zdůraznila. "Ženy tvoří polovinu obyvatelstva světa a máme roli při vytváření více prosperujícího světa. Ale to se nám nemůže podařit, pokud nám v tom brání zákony."Zpráva zjistila, že pokrok při zlepšování práv žen prosazují ženské aktivistické organizace.Zprávo konstatovala, že instituční právní reformy nutně nevedou k praktickým změnám a že skóre 100 nutně neznamená stoprocentní rovnost. Hlavním problémem je platová nerovnost. Ženy ve Švédsku vydělávají o 5 procent méně než muži ve stejných zaměstnáních. V Británii o 8 procent méně.To je ztracenou příležitostí, zdůraznila Georgieva. Globální ekonomika by mohla být obohacena o 160 bilionů dolarů, kdyby ženy vydělávaly tolik jako muži.