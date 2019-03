"Jsi židovská kurva, které by měla být znásilněná a měla bys shořet v pecích"

Joan Ryanová, poslankyně, která se postavila do čela vzbouření proti antisemitismu v Labouristické straně Jeremyho Corbyna, byla označena za "židovskou kurvu, která by měla shořet v pecích".



Ryanová, která na protest proti antisemitismu odešla z Labouristické strany, oznámila policii, že po svém odchodu z Labouristické strany dostává výhrůžky smrtí. Jedna z nichm ručně psaná, byla doručena v pátek do úřadu této poslankyně v Dolní sněmovně. Anonymní dopis ji označuje za "péro lízající židovskou kurvu, která utekla do Izraele, měla by být znásilněna a vržena do ohně."





V druhém dopise se praví: "Přestaň lhát o Jeremym Corbynovi, je to slušný člověk, ty prolhaná židovská kurvo. Potřebuješ, aby tě strčili hned rovnou zpátky do pecí."



Ryanová není židovka, ale vystupuje otevřeně a energicky proti tomu, jak nedostatečně Labouristická strana řeší krizi antisemitismu.



Další ukázky labouristického antisemitismu, tentokrát na sociálních sítích:

"Copak se to stalo tomu starému židovi, který se nedávno v londýnském Islingtonu stal terčem antisemitského útoku?"

"Pravděpodobně seděl v Tel Avivu a dával si koktejl."

"Pravděpodobně nikdy neexistoval."

"Voni lžou jako když tiskne."





"Sionističtí dogmatikové v parlamentní Labouristické straně perzekvují nás členy a všechny stoupence labouristů. 'Majestátní' židovka v parlamentní Labouristické straně obvinila Jeremyuho z otevřeného antisemitismu. Souhlasí s ní vůbec nějaký ateista zdravého rozumu?"









