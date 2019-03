Verhofstadt: Evropská unie bude v nadcházejících pěti letech čelit "národovecké noční můře"

6. 3. 2019

Evropské unii hrozí v nadcházejících letech populisticko-národovecká "noční můra", pokud centristé nezískají větší podporu pro věc Evropské unie, varoval Guy Verhofstadt, šéf liberálního klubu europoslanců.Květnové eurovolby mohly znamenat velké změny v evropském parlamentě. Očekává se, že poprvé za čtyřicet let ztratí duopol centristické pravice a centristické levice svou většinu, i když se očekává, že Macronova francouzská strana En Marche poprvé získá křesla a tím podpoří liberální síly.

Verhofstadt, šéf Aliance liberálů a demokratů pro Evropu (ALDE) od roku 2009, varoval, že proevropští centristé mají "poslední šanci" po letošních eurovolbách získat moc zpět od nacionalistů a populistů před příštími volbami v roce 2024.Verhofstadt, bývalý belgický premiér, konstatoval, že EU potřebuje reformu - reformu eurozóny, migrace a společné obrany - aby získala větší podporu veřejnosti."Nic není věčné. Nic. Politické instituce nejsou věčné. Reformovat je povinnost, kterou máme - a jestliže selžeme, pak dojde k tragédii, noční můra se stane realitou," řekl.Verhofstadt podpořil myšlenku "evropského obrození", kterou ve svém textu zformuloval tento týden Emmanuel Macron.Verhofstadt, ostrý kritik antievropských populistů, které charakterizuje jako "nepřátele", tvrdí, že italský náměstek premiéra a šéf ultrapravicové Ligy Matteo Salvini chce, aby do Evropy přicházeli migranti, protože mu to umožňuje zneužívat strachu lidí. "Salvini doufá, že bude přicházet víc migrantů, protože tak získá víc hlasů, protože strach bude větší."Verhofstadt také ostře kritizoval maďarského premiéra Viktora Orbána ohledně vyvolávání strachu z migrace a za porušování zákonů. Jeho politický klub obvinil své soupeře, středopravicovou Evropskou lidovou stranu, že jí "chybí politická odvaha" vypořádat se s Orbánem poté, co se Orbánova propaganda zaměřila kampaní s antisemitskými rysy proti předsedovi Evropské komise Jeanu-Claude Junckerovi.Šéf klubu Evropské lidové strany Manfred Weber vydal v úterý Orbánovi ultimátum. Má přestat s útoky proti EU, omluvit se Evropské lidové straně a dovolit Středoevropské univerzitě, aby dál vydávala v Budapešti americké diplomy. Jinak bude Orbánova strana Fidezs z tohoto klubu vyloučena.Političtí soupeři obviňují Verhofstadta, že odkládá debatu o svém vlastním problémovém politikovi, českém premiéru Andreji Babišovi, členovi skupiny ALDE, který byl obviněn ze střetu zájmů ohledně fondů EU.Verhofstadt uvedl, že Babiš bude povinen "napravit" konflikt zájmů, který identifikovali právníci Evropské komise, před eurovolbami.Podrobnosti v angličtině ZDE