Rusko schválilo zákon, podle něhož budou na 15 dní uvězněni ti, kdo projeví vládě "nedostatek respektu"

7. 3. 2019





Ruský parlament schválil kontroverzní zákon, který umožňuje soudům uvěznit osoby, které na internetu projeví vládě či státním úředníkům včetně prezidenta Vladimíra Putina "nedostatek respektu".



Nový zákon, který podle kritiků připomíná zákony ze sovětské éry, které trestaly disidenty, umožňuje občany pokutovat částkou 100 000 rublů (asi 35 000 Kč), pokud na sociálních sítích zveřejní "neslušný" materiál, který projeví "jasný nedostatek respektu vůči společnosti, zemi, ruským oficiálním státním symbolům, ústavě a úřadům".



Osoby, které se toho dopustí opakovaně, budou potrestány dvojnásobnou pokutou, anebo vězením na dobu 15 dnů.Alexander Verchovskij, šéf moskevského střediska Sova, které dohlíží na zneužívání zákonů proti extremismu, varoval, že lidé mohou být stíháni za to, když napíší na internet "Putin je svině", anebo když na sociálních sítích zveřejní vtipy o parlamentu. Jiní vyjádřili znepokojení, že zákon je tak mlhavě formulován, že téměř jakákoliv kritika úřadů na internetu je interpretovatelná jako "nedostatek respektu"."Brzo si budeme vtipy o úřadech šeptat jen v kuchyni," napsal na Facebooku Sergej Švakin, moskevský právník.Někteří poslanci zákon kritizovali."Pokud přestaneme nazývat blbce blbcem, nepřestane jím být," řekl Sergej Ivanov, poslanec nacionalistické strany LDPR, která normálně Kreml podporuje.Zákon přichází v platnost v době, kdy Putinova popularita je nejnižší za posledních 13 let. Poklesla na pouhých 33 procent v důsledku silně nepopulárního rozhodnutí odložit věk odchodu ruských občanů do důchodu o pět let. Z lednového průzkumu veřejného mínění vyplývá, že Putinova popularita od roku 2015 poklesla o 37 procentních bodů.Putin je údajně nesmírně citlivý na to, co považuje za urážky své osoby. Když převzal moc r. 2000, jedním z jeho prvních činů bylo zlikvidovat ruskou verzi Gumáků, která se vysílala v televizi NTV. V jednom dílu tohoto pořadu, odvysílaného v lednu 2000, vystupoval Putin jako zlé nemluvně, skřítek, který mumlá obscénnosti. Do pár měsíců se televize NTV zmocnila vláda a vtipy o Putinovy z televizních obrazovek rychle zmizely.Podrobnosti v angličtině ZDE