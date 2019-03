Baktérie odolné proti antibiotikům se šíří z čistíren odpadních vod

8. 3. 2019

Produkty čištění odpadních vod obsahují stopové množství DNA odolné proti antibiotikům. Tyto produkty se často vracejí do životního prostředí a vodního oběhu, což potenciálně způsobuje šíření odolnosti proti antibiotikům.

Výzkumníci University of Southern California Viterbi School of Engineering studovali vývoj těchto potenciálně škodlivých nebezpečných genů. Jejich zjištění publikovaná v časopise Environmental Science and Technology naznačují, že i nízké koncentrace jediného typu antibiotika vedou k rezistenci vůči několika třídám antibiotik.

"Rychle se blížíme děsivému světu jménem ´postantibiotický svět´, kde již nemůžeme bojovat s infekcemi antibiotiky, protože mikrobi se adaptovali a stali se proti těmto antibiotikům odolnými," říká Adam Smith, hlavní výzkumník projektu. "Naneštěstí jsou systémy čištění odpadních vod určitou formou množírny antibiotické rezistence."

Většina antibiotik, která užíváme, je metabolizována. Nicméně malé množství odchází z těla jako odpad a končí v čistírnách odpadních vod. Zde jeden z běžných způsobů zacházení s vodou představuje membránový bioreaktor, který používá filtrační systém a biologický proces, při němž odpadní produkty konzumují mikroskopické baktérie.

Baktérie konzumující organický odpad narážejí na antibiotika a vytvářejí geny pro rezistenci, které snižují účinnost těchto léků. Zmíněné geny mohou být předány dceřinné buňce a mezi sousedy při procesu známém jako horizontální transfer genů.

Odpadní biomasa z čistíren je používána jako hnojivo.

V ještě černějším scénáři malé množství baktérií odolných proti antibiotikům a volné DNA pronikne filtrační membránou a dostane se do "vyčištěné" vody na druhé straně zařízení.

Podrobnosti v angličtině: ZDE