Trump: "Česká republika je velmi militaristická země. Zaslouží respekt."

9. 3. 2019





TRUMP: No, děkuji vám moc. Je to velká čest mít tady premiéra České republiky. Premiére Babiši a paní Babišová, děkuji vám, že jste tu byli. Je to pocta. Skvělá země.



Je to – Česká republika si vede velmi dobře po ekonomické stránce a i ve všem dalším zaslouží respekt. Velmi bezpečná země. Vždycky byla velmi bezpečná. Silně militaristická. Silní lidé. A máme s Českou republikou velmi dobré vztahy. Hlavně obchodní – v podstatě se vším, co si lze představit.



Ale jak jsem říkal, pane premiére, je to pocta mít vás tady. Děkuji.



BABIŠ: Děkuji.



TRUMP: Děkuji. Prosím.





BABIŠ: Pane prezidente, paní Trumpová, děkujeme vám za vřelé přivítání v Bílém domě. Pro mě a mou ženu je opravdu potěšením tady být.



Naše země jsou spojenci od doby, kdy Spojené státy pomohly před sto lety ustavit naši první republiku. Dnes je velmi symbolický den, pane prezidente, protože dnes má narozeniny náš první prezident, Tomáš Garrigue, Masaryk. A on byl, mimochodem, šťastně ženatý s Američankou.



TRUMP: Ahh —



BABIŠ: Takže jsme spojenci v NATO. Připomínáme si náš vstup před dvaceti lety. Budeme – příští týden 12. března. A naši vojáci bojují vedle amerických–



TRUMP: To je pravda.



BABIŠ: — proti mezinárodním teroristům.



TRUMP: To je pravda.



BABIŠ: Česká republika je skvělá země. Malá země, ale velmi krásná, šestá nejbezpečnější na světě. A letos slavíme 30 let od sametové revoluce, kdy Češi definitivně získali demokracii a svobodu. Češi jsou kreativní, inovativní, skvělí lidé. To jste řekl v Bruselu.



TRUMP: Ano.



BABIŠ: Ano.



TRUMP: To je pravda. To je pravda.



BABIŠ: A velkým potenciálem. A naše vzájemné vztahy sílí.



TRUMP: Ano.



BABIŠ: Naši investoři investují v USA a už vytvořili tisíce pracovních míst. Pane prezidente, naproso rozumím vašemu plánu udělat Ameriku zase velkou. Já mám podobný plán udělat velkou zase Českou republiku. Těším se na další diskuzi o mezinárodním obchodě, energetice, bezpečnosti a hrozbách jako kybernetické útoky…



TRUMP: Ano.



BABIŠ: — illegální migrace a samozřejmě mezinárodní terorismus.



TRUMP: No, moc vám děkuji.



BABIŠ: Děkuji. Děkuji.



TRUMP: Je to pocta a je to skvělá země, velmi kreativní země. Pracujeme na kybernetických a dalších věcech společně a pracujeme dobře.



Takže vám chci oběma poděkovat za to, že jste byli s námi také jménem první dámy. Skvělá práce, jak jsem slyšel, na ministerstvu zahraničí. Melania byla dnes ráno skvěle přijata mnoha lidmi. Takže děkuji. Skvělé. Děkuji všem. Děkuji moc.



