"Můžete zaručit, že v důsledku brexitu nikdo nezemře?" - "Ne."

7. 3. 2019

Asked if he can guarantee no-one will die as result of consequences of no-deal Brexit, Health Minister Matt Hancock says "we don't use word guarantee in NHS" pic.twitter.com/qywIPXigQT

Asked if he can guarantee no-one will die as result of consequences of no-deal Brexit, Health Minister Matt Hancock says "we don't use word guarantee in NHS" pic.twitter.com/qywIPXigQT — Channel 4 News (@Channel4News) March 7, 2019

"My slovo 'zaručit' ve zdravotnictví nepoužíváme," praví britský ministr zdravotnictví (!) Matt Hancock, přezdívaný v tisku "Tigger", "ministr s velmi malým mozkem": Moderátor: "Můžete zaručit, že nikdo nezemře v důsledku vypadnutí Británie z EU bez dohody? Můžete mi to zaručit?"Hancock: "My v britském zdravotnictví slovo 'zaručit' nepoužíváme. Protože úkolem ministra zdravotnictví a celého britského zdravotnictví je řešit věci, o kterých nechceme, aby se staly, a vyřešit je co nejlépe."Moderátor: "Je ale přece nepředstavitelné, když nemůžete zaručit, že nikdo v důsledku vypadnutí Británie z EU nezemře, že byste příští středu hlasovali jinak než pro zamezení tomuto vypadnutí?"Hancock: "Já silně doufám - - "Moderátor: "Proč na to nechcete odpovědět?"Hancock: "Protože není mým úkolem vyjadřovat se k politice."Moderátor: "Tohle je hlasování, jemuž budete čelit. To není žádné vyjadřování se k politice."Hancock: "Ne, hlasování, jemuž budu příští týden čelit, je, zda schválíme dohodu o brexitu paní premiérky."LModerátor: "Je zajímavé, že jste ochoten se mnou mluvit o přípravách na zásobování léky v případě vypadnutí z EU bez dohody, ale nechcete mi říct, jak budete hlasovat ohledně zabránění tomuto vypadnutí."Hancock: "Ne, protože vám pořád říkám, že budu hlasovat - "Moderátor: "To bude v úterý. Já mluvím o středě.Hancock: "No, já mluvím o tom hlasování, jemuž, jak vím, budeme čelit v úterý. Existuje další potenciální hlasování po tom, ale my nevíme, zda k nim dojde. Já budu v úterý příští týden hlasovat na podporu dohody paní premíérky, abychom realizovali brexit. Což je také v nejlepším zájmu britského zdravotnictví. A naléhám na své kolegy, aby udělali totéž."