Buďte velmi znepokojeni tím, co se právě stalo v Indii a Pákistánu

8. 3. 2019

Pro pozorovatele jaderných zbraní v Asii to byl napjatý čas. Právě když se ve Vietnamu rozplývaly fantomové naděje na denuklearizaci Korejského poloostrova, v Jižní Asii proběhla velmi skutečná eskalace mezi jadernými rivaly - a sousedy - Indií a Pákistánem, napsal Adil Najam.

Poté, co jsme se dostali tak blízko jadernému střetnutí, jako nikdy od kubánské krize, dobrou zprávou je, že napětí v Jižní Asii nyní vypadá, jako by se uklidňovalo. To je samozřejmě dobře. Ale tento konflikt téměř jistě zanechá svět v méně bezpečném stavu, než v jakém byl předtím. Pokud hodiny posledního soudu ještě nebyly posunuty, mělo by dojít k nápravě.

Je zřejmé, že existuje mnoho věcí ohledně této krize, které neznáme. A příliš mnoho z toho, co víme, je jen našlehaný nesmysl. Takže začněme přehledem toho, co víme:

14. února bylo přes 40 příslušníků polovojenských jednotek zabito sebevražedným útokem v Pulwamě, v indické části Kašmíru. Indie tvrdí, že za útok nese odpovědnost militantní uskupení Džajše Mumammad, které údajně operuje z Pákistánu. Pákistán vyjádřil rozhořčení na "nepodloženými obviněními" a tvrdí, že skupinu zakázal v roce 2002.

S ohledem na nálady v Indii pákistánský premiér Imran Chán 19. února prohlásil, že je ochoten spolupracovat při vyšetřování, ale bude reagovat na jakýkoliv útok proti Pákistánu. Uprostřed volební kampaně indický premiér Narendra Modi stupňuje sliby ohledně "důrazné odpovědi".

26. února indické letouny pronikají na pákistánské území a tvrdí, že bombardovaly výcvikový tábor militantů. Pákistán to popírá, ale připouští útok.

27. února Pákistán publikuje videozáznam nejméně jednoho sestřeleného indického letounu a zajatého pilota, podplukovníka Abhinandana Varthamana.

28. února v dramatickém parlamentním projevu premiér Chán oznamuje, že Pákistán druhý den propustí indického pilota, jako "mírové gesto". Pilot se vrátí a Indie to podává jako důkaz izolace a slabosti Pákistánu.

Od té doby nedochází k narušení vzdušného prostoru, ale zesílilo dělostřelecké ostřelování přes dělící linii v Kašmíru.

V Indii se věc stala bojovým pokřikem premiérovy volební kampaně, která slibuje pomstu a odvetu. V Pákistánu panuje nálada, která přistupuje k premiéru Chánovi jako ke světovému státníkovi, dokonce potenciálnímu kandidátovi Nobelovy ceny míru.

Pro ty kdo trvají na naději jedna skutečně existuje. Pákistán i Indie se mohou - a také už se prohlásily - vítězi. Domácí publikum v obou zemích je o tom svatosvatě přesvědčeno. V Indii Modi možná vyhrál volby. V Pákistánu slabá Chánova vláda nyní vypadá státnicky. Nikomu se nechce toto riskovat kvůli dalšímu dobrodružství. Tudíž je splněna hlavní podmínka deeskalace.

Nicméně existují i osudová znamení. Především jde o válkychtivost a nedůvěru podpořené informačními technologiemi. Zdá se, že situace v Indii je horší než v Pákistánu - ten však vypadá lépe jen díky vzájemnému srovnání.

Nicméně existují přinejmenším dva další důvody - hlubší a strukturálnější - proč bychom měli být znepokojeni, velmi znepokojeni.

Za prvé, situace v pohraničí a strategický kalkul mezi Indií a Pákistánem se fundamentálně změnily - v cosi, co lze označit pouze za "novou abnormalitu". Když Modi hluboko na pákistánské území vyslal letouny místo dělostřeleckých salv, chtěl změnit status quo, pokud jde o reakci. Toho dosáhl, včetně přinucení Pákistánu k odvetné letecké operaci na indickém území. Sestřelený indický letoun a zajatý pilot možná nebyli trofeje, o něž Pákistán stál, nicméně navždy změnily hranici toho, jak obě země budou definovat "úspěch".

Takzvané "chirurgické údery" Indie, které v roce 2016 následovaly po útoku v Uri - jejich nejdůležitějším rysem bylo, že Pákistán symetricky nereagoval - už nepředstavují základní model. Drž si klobouky, Jižní Asie: Základní model toho, co se počítá jako úder a protiúder, se změnil. Jak říká Michael Kugelman, budoucí jaderné údery se staly "mnohem méně vzdálenou možností".

Za druhé, nešlo jen o tuto krizi, kterou svět zažíval v rozptýlení a nezájmu. Každou další krizi může čekat podobný osud, a s mnohem katastrofičtějšími důsledky. Časem se nepochybně dozvíme o mnoha snahách velkých hráčů tuto krizi za scénou zneškodnit. Ale faktem je, že během samotné krize bylo mlčení mezinárodního společenství nesnesitelné.

Podrobnosti v angličtině: ZDE