5. 3. 2019 / Jan Čulík

Channel 4 News vysílaly v úterý večer exkluzivní materiál o pochybném britském podnikateli a prosazovateli brexitu Arronu Banksovi, který kampani za brexit věnoval 6 milionů liber z blíže nezjištěných zdrojů. Banks opakovaně tvrdil, že nemá s Ruskem nic společného, přestože se účastnil na ruském velvyslanectví v Londýně šestihodinových opileckých obědů a odpolední. Banks tvrdil, že se nikdy nepokoušel v Rusku podnikat. Channel 4 News objevily materiály, které dokazují, že se v měsících před britským referendem o brexitu, které se konalo v červnu 2016, Banks aktivně ucházel za pomoci ruských oligarchů a osob blízkých Kremlu o převzetí konsorcia ruských dolů na zlato. Analytikové a pozorovatelé poukazují na to, že ruské státní instituce a Putinovi stoupenci nikdy nic nedělají zadarmo. Pokud slibovali před brexitem Banksovi vstup na lukrativní ruskou podnikatelskou scénu možným převzetím ruských dolů na zlato, zcela jasně tím očekávali podporou pro svou zahraniční politiku.A zahraničí politikou Ruska je rozvracet západní demokracie. Brexit je v tomto smyslu pro Rusko nesmírně výhodným úspěchem: vedl k chaosu v britské domácí i zahraniční politice, k rozvratu britské politické strategie, k oslabení Evropské unie a k odchodu Británie ze světové politické scény.Důvodně v úterý varoval Donald Tusk, předseda Evropské komise, před ruskými pokusy destabilizovat demokracie Evropské unie útoky na demokratické volby v těchto zemích.Na rozdíl od Muellerova vyšetřování v Americe ohledně ruských zásahů do americké vnitřní politiky, v Británii se ruské zásahy a kriminální manipulace referenda o brexitu nevyšetřují.V ČR se už podvracení demokracie proruskými servery nevyšetřuje a neřeší vůbec. Proruské servery mají v ČR naprosto volnou ruku šířením lží a nesmyslů destabilizovat českou demokracii.Tento dokument dokazuje, že Aaron Banks, navzdory svým lžím, se pokusil vyjednat lukrativní přístup do ruských dolů na zlato za pomoci ruského podnikatele a ruské banky s vazbami na Kreml: