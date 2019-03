Theresa Mayová znovu prohrála hlasování o své dohodě o brexitu, 149 hlasy

12. 3. 2019

I can safely say the no lobby is absolutely rammed.... the PM is about to face another huge defeat. #Brexit #BrexitShambles pic.twitter.com/tRywgG4y1e — Hannah Bardell 🏴🏳️‍🌈 (@HannahB4LiviMP) March 12, 2019

Obrovská fronta britských poslanců při hlasování proti dohodě Theresy Mayové s Bruselem o brexitu:





Theresa Mayová prohrála v úterý večer hlasování o své dohodě o brexitu znovu, poměrem 242 hlasů pro ni, 391 hlasy proti, tedy většinou 149 hlasy.

Mayová oznámila, že dovolí parlamentu ve středu hlasovat o tom, zda si přeje vyloučit dne 29. března 2019 vypadnutí Británie z EU bez dohody (definitivně to však toto vypadnutí nevyloučí, "parlament uznávám, že odchod Británie z EU bez dohody zůstává podle britského a podle evropského práva automatickým důsledkem, do té doby, než Dolní sněmovna schválí nějakou dohodu", praví se v rezoluci, kterou Mayová zítra vnutí ke hlasování parlamentu) a ve čtvrtek pak, zda si přeje odložení brexitu. Varovala však, že Evropská unie bude chtít vědět, co je účelem odkladu, zda nějaká dohoda, nebo nové referendum...

Nick Cohen: Říká se, že národy mají takové politiky, jaké si zaslouží. Co jsme to proboha provedli?

Caitlin Moran: Je naprosto pod důstojnost této země mít dvě hlavní politické strany tak naprosto bez talentu, bez intelektu, bez souhlasu a bez vize, které jednahá i něčem tak děsivě složitém a nebezpečném, jako je brexit.



Podle Evropské unie má Británie nyní trojí volbu:

1. vypadnout z EU bez dohody dne 29. března

2. požádat o odložení brexitu (to závisí na důvodech, délce odkladu a jednohlasném souhlasu evropské sedmadvcítky)

3. zrušit brexit,

Další vyjednávání mezi Londýnem a EU už nebude, konstatuje evropský zdroj:



