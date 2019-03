Britští aktivisté za nové referendum si musejí uvědomit, že Brusel už má Británie plné zuby

13. 3. 2019

Anton Muscatelli, rektor Glasgow University: Tohle je opravdu důležitá věc. Nálada v Bruselu je opravdu už velmi netrpělivá.





Lionel Barber, šéfredaktor Financial Times: Ti stoupenci setrvání Británie v EU počítající s dlouhým odkladem odchodu Británie z EU, aby mohli připravit druhé referendum, by si měli uvědomit, že evropská sedmadvacítka už nemá chuť na "strategickou trpělivost" - to je zjištění z mé návštěvy v Bruselu. Bude zapotřebí obrovského množství trpělivé diplomacie. #BrexitChaos



