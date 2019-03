Corbyn "chce odejít z funkce šéfa Labouristické strany"

19. 3. 2019

Vysocí činitelé stínového kabinetu Jeremyho Corbyna prý sdělili londýnskému večerníku The Evening Standard, že by prý Jeremy Corbyn chtěl odejít z funkce šéfa Labouristické strany. Prý celá řada lidí kolem Corbyna, jemuž bude v květnu 70 let, zastává také názor, že Corbyn by chtěl svůj překvapivě úspěšný socialistický projekt předat někomu jinému.



Jeden člen stínového labouristického kabinetu deníku sdělil: "Corbyn je unavený a má všeho plné zuby. Chce rezignovat."





Corbyn je v poslední době pod politickým tlakem v důsledku antisemitismu v Labouristické straně a v důsledku brexitu.



I když je Corbyn jako cyklista fit, je abstinent a vegetarián, ví se o něm, že během dne si často chodí na chvíli lehnout a spát a když pracuje v neděli, vybírá si za to dny volna během týdne. V roce 2017 Corbyn zdůraznil význam vyváženého života a zdůraznil, že se nevzdá své oblíbené práce na zahrádce, pokud se stane britským premiérem.



Oficiální labouristické zdroje však popřely, že by se Corbyn chystal rezignovat.



Pokud by Corbyn zvítězil v britských všeobecných volbách, plánovaných na rok 2022, byl by nejstarším začínajícím premiérem v historii Británie.



Podrobnosti v angličtině



Corbyn je v poslední době pod politickým tlakem v důsledku antisemitismu v Labouristické straně a v důsledku brexitu.I když je Corbyn jako cyklista fit, je abstinent a vegetarián, ví se o něm, že během dne si často chodí na chvíli lehnout a spát a když pracuje v neděli, vybírá si za to dny volna během týdne. V roce 2017 Corbyn zdůraznil význam vyváženého života a zdůraznil, že se nevzdá své oblíbené práce na zahrádce, pokud se stane britským premiérem.Oficiální labouristické zdroje však popřely, že by se Corbyn chystal rezignovat.Pokud by Corbyn zvítězil v britských všeobecných volbách, plánovaných na rok 2022, byl by nejstarším začínajícím premiérem v historii Británie.Podrobnosti v angličtině ZDE

0