Britská vláda se kvůli brexitu ocitla v těžké ústavní krizi

19. 3. 2019

Vláda britské premiérky Theresy Mayové se octla v ústavní krizi, poté, co předseda parlamentu John Bercow zabránil premiérce, aby předložila svou dohodu s Bruselem o brexitu poslancům k hlasování napotřetí.



Pouhých 11 dní před datem, kdy se má uskutečnit brexit, byla Mayová nucena zrušit své plány pro třetí hlasování o své dohodě o brexitu, protože John Bercow poukázal na to, že nemůže opakovaně žádat poslance, aby hlasovali o téže věci, poté, co její dohoda byla dvakrát odmítnuta velkým počtem poslanců. Evropská unie mezitím uvažuje, že Mayové nabídle nové datum pro odložený brexit.

Bercow citoval klasickou příručku vysvětlující parlamentní procedury, Erskine May, když poukázal na to, že problém "nemůže být předložen parlamentu znovu během téhož ročního zasedání" a že je to "silná a dlouhodobá praxe", platící už od roku 1604. Předložena rezoluce se musí odlišovat "nikoliv jen slovy, ale svou podstatou", dodal Bercow a upozornil, že musí dojít ke změně v tom, co Evropská unie nabízí.Znamená to, že ve čtvrtek bude Mayová zřejmě muset cestovat do Brusela s žádostí o dlouhé odložení brexitu, což může znamenat, že Británie bude muset vydat více než 100 milionů liber na uspořádání květnových eurovoleb.Během odkladu by se musela Dolní sněmovna rozhodnout jak vyjít ve věci brexitu ze slepé uličky, potenciálně druhým referendem, všeobecnými volbami či nadstranickým návrhem pro měkčí brexit. Vládní kruhy také navrhly, že by si Mayová mohla s EU vyjednat dlouhé odložení brexitu s "únikovou klauzulí", která by jí umožnila odložení zrušit, kdyby náhodou její dohodu o brexitu parlament schválil před evropskými volbami.Jednou možností je požádat parlament o hlasování, zda by souhlasil s novým hlasováním o dohodě Mayové o brexitu.Někteří brexitoví fundamentalisté byli Bercowovým rozhodnutím nadšeni. Doufají, že Evropská unie bude odložení brexitu vetovat a Británie vypadle z EU dne 29. března bez dohody. Stoupenci dohody Mayové v její vládě nad Bercowovým rozhodnutím zuřili. Robert Buckland, hlavní právník britské vlády, vyjádřil názor, že vláda bude možná muset zrušit nynější zasedání parlamentu a zahájit nové, avšak vládní zdroje poukazují na to, že to by nebylo tak jednoduché.Podrobnosti v angličtině ZDE