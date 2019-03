JSOU TRAPNÍ

21. 3. 2019



The National: Mayová pronesla další zbytečný projev a Corbyn vzdorně odešel z rozhovorů o brexitu. V době krize, kdy se čas nezadržitelně krátí, je Británie ochromena dvěma TRAPNÝMI politiky:



Tomorrow's front page: May makes another pointless speech and Corbyn flounces out of Brexit talks. At a time of crisis and with the clock ticking, the UK is stuck with this pathetic pair of leaders. pic.twitter.com/dSut9jpYj0 — The National (@ScotNational) March 20, 2019

Ke středečnímu projevu Theresy Mayové:



David Lammy: Pokus Theresy Mayové postavit dnes večer ohledně brexitu parlament proti lidu je zlověstný. To je populismus Steva Bannona a Donalda Trumpa. Historie jí brutálně odsoudí. Naše země si zaslouží, aby se s ní zacházelo daleko lépe než takto.



Theresa May's attempt to put Parliament against the people on #Brexit tonight is sinister. It is the populism of Steve Bannon and Donald Trump. History will judge her brutally. Our country deserves so much better than this. — David Lammy (@DavidLammy) March 20, 2019

Well - not for the first time Theresa May calls in the cameras and gets everyone excited only to say nothing new except she’s a bit fed up not to be getting her way. No apology. No compromise. It’s not her fault. It’s those stupid MPs. — Krishnan Guru-Murthy (@krishgm) March 20, 2019

No, nikoliv poprvé pozvala Theresa Mayová kamery a způsobila všeobecné vzrušení a pak neřekla nic nového, kromě toho, že jí tak trochu leze na nervy, že není po jejím. Žádná omluva. Žádný kompromis. Není to její vina. Je to vina těch blbých poslanců.









David Allen Green: Nádherným, ale nezamýšleným způsobem, zdá se Theresa Mayová zničila vlastnoručně dnes večer svou vlastní dohodu o brexitu touto zbytečnou večerní řečí u pódia. Svům způsobem přesné.



In a splendid but inadvertent way, Theresa May appears to have singlehandedly to have destroyed her own Deal this evening with a needless late-night podium speech.



Fitting, in a way. — David Allen Green (@davidallengreen) March 20, 2019

Typical May, really. Alienates the people she needs to convince, in an unsuccessful attempt to influence those who have no say on the matter. — Ian Dunt (@IanDunt) March 20, 2019

Vlastně typická Mayová. Odcizí si lidi., které potřebuje přesvědčit, při neúspěšném pokusu ovlivnit ty, kteří o věci nemají žádné právo rozhodovat (tedy řadové občany).

Anton Muscatelli, rektor Glasgow University: V době celonárodní krize se velcí státníci snaží zemi sjednotit tím, že hledají společný konsensus. Kromě toho je to obyčejně velmi špatná taktika urážet ty poslance, jejichž poporu potřebujete při hlasování... Špatná politika a nedobrá pro obraz Británie v zahraničí....



At a time of national crisis, great political leaders try to bring their country together by seeking common ground. In addition, it’s generally very poor tactics to insult those MPs whose support you need for the vote...bad politics and not good for the image of the UK... — Anton Muscatelli (@UofGVC) March 20, 2019