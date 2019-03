Volit do evropského parlamentu, anebo se věnovat něčemu smysluplnějšímu?

21. 3. 2019 / Vladimír Rott

Ztížené podmínky – přerozkrádání i volebních hlasů

Jako u každých voleb všude na světě – když nevolíte, tak necháte v pohodě volit za sebe ty, co svůj hlas odevzdají. Ale u nás se váš případný hlas "přepočítává". Tak jako v některých zemích, kde si ti u vesla chtějí svou moc v klidu udržet, i kdyby měli menšinu.

Přidat tomu, kdo má, a ubrat tomu kdo nemá – prostý to princip



"Přepočítávání" hlasů je v takových poměrech prosté a jednoduché. Těm, co mají víc, se přidá, a těm, co mají míň, se ubere. Princip pěstovaný všude tam, kde loupežení, rozkrádání a přerozkrádání - pokud už ubývá toho, co se dá krást přímo (viz "řádění exekutorů v ČR") – je základem jak podnikání, tak vedení státu; a také zahraničních vztahů včetně vztahů s našimi spojenci. Takže se tam "přerozkrádají" i volební hlasy.



Někde je tento princip loupežení, rozkrádání a přerozkrádání tak všudypřítomný, že nikomu nevadí. Někde vadí, ale lidi se "tak nějak" cítí bezmocní. Někde sice v principu vadí, ale "tak nějak" "se" neví, co s tím. V principu, dokonce i právně zakotveném, jako je tomu v EU a jejích členských státech.



Pan Babiš v EU rozhoduje – a přes něj vlak nejede



Tam v EU za nás všechny naším jménem rozhoduje pan Babiš, tak jako před ním i po něm představitelé našeho státu. Jednomyslně spolu s ostatními 27 (28) představiteli zemí EU – a tak ani přes pana Babiše "vlak nejede". Takže za všechno, co "EU" rozhodne, ať se nám to líbí nebo ne, může u nás pan Babiš.



Nám zbývají parlamentáři – jakkoliv přepočítaní

Ano, pak v EU máme komisaře – jednoho - jako každý stát EU. Paní komisařku, kterou pan Babiš jmenoval. A oněch 21 parlamentářů, které volíme-nevolíme. Ale ti už tak moc nerozhodují, jakkoliv mohou věci nějak ovlivňovat. Někteří značně - podle toho jak a s kým pracují – a přesně tohle by nás mělo zajímat.



Co s tím? Co s těmi volbami-nevolbami, tentokrát do parlamentu EU?



Pokud nám loupežení, rozkrádání a přerozkrádání státu - i našich věcí společných včetně těch, které nás pojí s EU - vadí, tak bychom neměli volit loupežníky nebo jejich souputníky. A ty "mocné" už vůbec ne. Neboť jejich moc žije z naší "bezmocnosti".



Volme a podporujme takové lidi, kteří už v politice kvalifikovaně, poctivě a pilně pracují. Dnes tací jsou a je jich docela dost.



Prostě a dobře – volme smysluplně