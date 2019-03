Padne-li Mayová, padne i celá vláda a rozpadne se i Konzervativní strana

24. 3. 2019

Ze správných informací z dnešního rána v Sunday Times a v Mail on Sunday, že někteří ministři (ne všichni) chtějí, aby Theresa Mayová rezignovala a uvolnila prostor prozatímnímu premiérovi, buď Davidu Lidingtonovi, nebo Michaelu Goveovi, mi vyplývá, NIKOLIV že Theresa Mayová opravdu v nadcházejících několika dnech rezignuje (i když možné to je), ale že je vláda nebezpečně blízko kolapsu, píše Robert Peston.

Protože to dokazuje, že rozkol v kabinetě mezi těmi ministry - Gauke, Clark, Rudd, Mundell - kteří chtějí za každou cenu zabránit vypadnutí Británie z EU bez dohody, a těmi, kteří chtějí zabránit druhému referendu či "jen formálnímu", "měkkému" brexitu - Leadsom, Mordaunt, Fox, Grayling, se stal nesmiřitelným.Totiž nahrazení Mayové jak Lidingtonem, tak Govem, by urychlilo rezignaci ministrů, protože oba tito možní prozatímní premiéři by stejně pravděpodobně jako Mayová - ve skutečností víc pravděpodobně - nasměrovali Británii k takovému brexitu, který by mnoho torů považovalo za proměnu Británie ve "vazalský", stát, podřízený Evropské unii - anebo dokonce by Británii nasměrovali k druhému referendu.Ministři, kteří nepatří k brexitérským či proevropským fundamentalistům, mi jasně sdělují, že okamžitá rezignace Mayové by nevyřešila nic.Jak známo, v následujících několika dnech budou poslanci - nikoliv vláda - donuceni zvolit mezi vypadnutím Británie z EU bez dohody dne 12. dubna a alternativní strategií, kterou si mohou zvolit prostřednictvím indikativního parlamentního hlasování v úterý a ve středu.Premiér - ať už Mayová nebo Lidington nebo Gove - by se museli pak rozhodnout, zda vyjednat řešení, které doporučí poslanci, s Bruselem a s evropskou sedmadvacítkou.Pokud by poslanci podpořili dvě nejpravděpodobnější alternativy, buď pouze formální brexit, anebo referendum, to by hluboce rozštěpilo britskou vládu i Konzervativní stranu.Proto se hodně mluví o řadových poslancích, kteří by měli převzít nejen rozhodování o brexitu, ale celou mašinérii vlády - jmenováním někoho, komu by důvěřovaly všechny strany (dosud není jasné, kdo by to mohl být), který by jako prozatímní premiér vedl vládu národní jednoty.Mechanismus takového kompletního puče je ale složitý.Jenže blížící se rozhodnutí, zda má Británie odejít z EU 12. dubna, vyvíjí na vládu neuvěřitelný tlak.Nespokojenost s Mayovou je zástupnou reakcí na selhání celé vlády, které se nepodařilo vyřešit nejdůležitější a neřešitelný problém současné britské politiky - brexit, který by nezničil instituci, která zemi vnutila referendum o EU - totiž britskou Konzervativní stranu.Jestliže padne Mayová, zřejmě padne i celá nynější vláda.Podrobnosti v angličtině ZDE