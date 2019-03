Všechno bude: Úniková infantilita, kterou české publikum v Karlových Varech milovalo

24. 3. 2019 / Jan Čulík

Pozn. red. Český lev byl udělen "teenagerskému" filmu Všechno bude. Režisér Olmo Omerzu se inteligentně specializuje na analýzu mentalitu raných teenagerů. Z toho hlediska je to film dobrý. Jenže ohromující a znepokojující je, že v situaci, kdy se ČR potýká s obrovskou mírou urgentních a těžko řešitelných problémů, jásá veřejnost nad únikovým dílem, který se zabývá fantaziemi čtrnáctiletého a patnáctiletého kluka. Tato recenze původně vyšla v Britských listech 1. 7. 2018. (JČ)







Slovinskému režiséru Olmo Omerzuovi působícímu v Praze, přijali do hlavní soutěže v Karlových Varech jeho teenagerský "road movie" Všecko bude. Zajímavé, kolik filmů na letošních Karlových Varech, se zabývá tématem úniku z normálního, establishmentového života. Film Všecko bude je velmi dobrý, hluboce proniká do psychologie obou čtrnácti až patnáctiletých dětí, kteří hrají hlavní hrdiny. Neohrabaný čtrnáctiletý Heduš se na křižovatce kdesi v Bílině uprostřed zimy přidá k asi patnáctiletému Márovi, řídícího rodinný automobil. Mára předstírá, že "utíká z domova".



Jedou krajinou, zastaví mladé stopařce, o níž sní, že s ní budou moci mít sex, přitom když přespávají se zaparkovaným autem kdesi v krajině, dívka se zamkne v autě a oba kluci jsou nuceni přespat v jediném spacáku u skomírajícího ohně vedle. Posléze se ukáže, že řidič Mára jede ve skutečnosti za obdivovaným dědou, někdejším komunistickým vojenským důstojníkem, nyní dávno v penzi, do Skalice u Svitavy. Dědu najdou oba chlapci u řeky za domem upadlého ve sněhu - utrpěl infarkt. Odvezou ho do místní nemocnice a zanedlouho poté je Mára i s automobilem místním poněkud neohrabaným a neschopným policistou zatčen a jeho kolegyně policistka ho podrobuje výslechu (zatímco policista vedle v kamrlíku holduje sexu s milenkou). Kamarád Heduš však není natolik neohrabaný, aby se mu nepodařilo vyvolat incident, k němuž policisté z policejní stanice vyběhnou, a svého zatčeného kolegu ze stanice osvobodí - takže se oba chlapci v autě zimní krajinou zase vydají domů.



Je pravda, že oba kluci, zejména ten starší Mára, mají "dobré srdce" - zachrání psa, kterého chce jakýsi "slušný občan" utopit, zachrání stopařku před znásilněním jejím neskrupolózním "nápadníkem", zachrání před smrtí dědu, kterého naleznou za domem u sněhu. Film tematizuje kontrast mezi haurovskými kecy obou teenagerů a jejich vnitřní humanitou. Značně je idealizuje, protože tito mladíci jsou "dobří", zatímco všichni dospělí jsou nějakým způsobem darebáci.





Film je velmi citlivě napsaný a dobře zahraný. Závisí především na komických situačních "hláškách", které české publikum na svých filmech tolik miluje. A tak obecenstvo ve velkém sále hotelu Thermal uspořádalo po promítání obrovské delegaci výrobního štábu tohoto filmu ovace.



Ano, člověk se dobře baví, ale přesto mě uprostřed těch karlovarských ovací přepadl děs. Film Olmo Omerzu natočil inteligentně, citlivě a dobře. Jenže to téma. Opět mrtvá ruka České televize, která, jak se zdá, zásadně financuje jen takové projekty, které nepřinášejí nic nového a jen prohlubují už existující stereotypy, zvyky a předsudky své divácké obce.



Je skutečně v dnešní hrozivé době, kdy Českou republiku ohrožují nejrůznější nebezpečí, jimž obyvatelstvo ČR vůbec nerozumí a jimiž se nikdo nezabývá a žádné řešení nepřipravuje (Češi řeší neexistující problém "hrozby uprchlíků") nejdůležitější dělat filmy o dvou nedospělých teenagerech, kteří se vydají na zimní výlet? Je to jak ty únikové české filmové pohádky, které veřejnost v České televizi o každých Vánocích tolik miluje.



Je skutečně symptomatické, že uprostřed všech nejzávažnějších témat a problémů, které dnes Českou republiku ohrožují, se péčí veřejnoprávní (!!) České televize česká společnost uzavře před světem a baví se hláškami patnáctiletých kluků, kteří jedou autem ze severních Čech kamsi na Českomoravskou vysočinu...

