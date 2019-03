Platí stoprocentně i pro ČR: Jak média dovolila zlovolným idiotům ovládnout svět

23. 3. 2019





Jestliže je naše politika méně racionální, krutější a konfliktnější, mohou za to do značné míry sdělovací prostředky: Čím ostudněji se chováte, tím větší platformu vám média poskytnou. Pokud vás přistihnou, že lžete, podvádíte, vychloubáte se, či se chováte jako idiot, budete zaplaveni žádostmi, abyste vystoupili v publicistických pořadech sdělovacích prostředků. Pokud se chováte férově, neočekávejte, že se na vás média obrátí, píše George Monbiot.



Ve věku čtyřiadvacetihodinového zpravodajství, klesající sledovanosti a intenzivní konkurence má největší hodnotu hluk. Média dnes nezajímá obsah, média dnes nezajímá, zda vysílají fakta nebo lži: nejdůležitější je dopad toho, co vysílají. Hlučný kašpar, který už je terčem hněvu veřejnosti, je pro média daleko větším kapitálem než někdo, kdo ví, o čem mluví. Takže největší média jsou plná chvastounů a lidí, kteří dělají kravál.

Když nedávno zahájila BBC vysílání nového okruhu pro Skotsko, někoho napadlo pozvat do dvou jeho diskusních pořadů Marka Meechana. Jeho jedinou "slávou" je skutečnost, že byl pokutován za to, že naučil psa své přítelkyně hajlovat, když na psa vykřikne "Sieg heil!" a "Židi do plynu!" Oba pořady musely být po vlně stížností zrušeny. Možná, že to bylo pro BBC ztrapněním. Anebo naopak triumfem, protože hned po svém vzniku nový televizní okruh vyvolal obrovskou publicitu.To nejlepší, co se stalo kariéře Williama Sitwella, někdejšího editora reklamního časopisu supermarketu Waitrose, bylo poté, co poslal vysoce neprofesionální email jedné novinářce na volné noze, která chtěla v jeho časopise vydat článek o veganských potravinách. Sitwell odpověděl, že by raději publikoval seriál článků "o zabíjení veganů. Jednoho po druhém. Donuťme je žrát maso!" V důsledku kontroverze ho okamžitě najal deníkjako svého nového recenzenta potravin, a uvedl ho s velkou fanfárou na titulní stránce listu.Loni v červnu byla odhalena obchodnice se skandály Isabel Oakeshottová za to, že utajovala soubor emailů obsahujících podrobnosti o opakovaném jednání zakladatele brexitérské organizace Leave.EU s ruskými činiteli. Během následujících dní ji pozvali do diskusního televizního pořadu BBC Question Time, kde vychvalovala brexit. Naopak novinářka, která ji odhalila, Carole Cadwalladr, má do BBC víceméně zákaz vstupu.To není poprvé, kdy byla Oakeshottová odměněna za své pochybné chování. Po skandálu, který vznikl po jejím nezdokladovaném (a téměř určitě lživém) článku, že David Cameron vsunul svůj penis do tlamy mrtvého prasete, ji tehdejší šéfredaktor deníkuPaul Dacre povýšil na editorku svého listu.Konzervativní poslanec Mark Francois se stal nesmírně žádaným zbožím, jakmile ze sebe ve zpravodajství BBC udělal naprostého idiota. Roztrhal před kamerou dopis od německého generálního ředitele firmy Airbus, který varoval před ekonomickým dopadem brexitu na jeho firmu, a oznámil: "Můj otec, Reginald Francois, byl veterán z protinacistické invaze do Evropy. Nikdy se nepodřídil šikaně žádného Němce a jeho syn se jí také nepodřídí." Nyní Francois vystupuje v televizi BBC pořád.V Americe je tento jev ještě pokročilejší. G. Gordon Liddy strávil 51 měsíců ve vězení za svou roli ve spiknutí Watergate, když zorganizoval krádež v ústředí Demokratické strany. Po propuštění se stal moderátorem rozhlasového pořadu, syndikovaného 160 americkým stanicím, a pravidelným hostem televizních publicistických pořadů. Oliver North, který hrál hlavní roli ve skandálu Iran-Contras, také dostal vlastní syndikovaný rozhlasový pořad a možnost psát pravidelné komentáře do novin a televize Fox ho zaměstnala jako moderátora jednoho svého show a jako pravidelného komentátora. Podobně Darrena Grimese, který je v Británii známý jen tím, že dostal pokutu 20 000 liber za své aktivity během kampaně za brexit, nyní systematicky používá televize Sky News jako "odborníka":Nejodpornější fanatici, jako Tucker Carlson a Donald Trump, si vybudovali své veřejné profily na mediálních platformách tím, že útočili na ženy, na nebělochy a na zranitelné menšiny. Trump se tak na základě své nechvalně známé pověsti dostal až do Bílého domu. O totéž se snaží v Británii Boris Johnson, který záměrně vyvolává provokativní skandály, aby zůstal v ohnisku zájmu médií.Na obou stranách Atlantiku se dostávají do popředí neskrupulózní, podvodničtí a absurdní jedinci, protože se média dnes usilovně snaží generovat hluk. Zlovolní klauni jsou zváni před kameru, aby tam diskutovali o nejsložitějších otázkách. Média vyhledávají a vychvalují absurdní hlupáky. BBC zneužila svých publicistických pořadů k tomu, že z Nigela Farageho a Jacoba Rees-Mogga udělala celebrity realitní televize, a národ se nyní stal obětí v jejich rukou.Kompletní článek v angličtině ZDE