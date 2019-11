Tiché doteky

A Certain Kind of Silence" (Česko / Nizozemsko / Lotyšsko)

7. 11. 2019 / Beno Trávníček

Tenhle debutový film nepřehlédněte! Stojí nad mnoha filmy typu "Sexmise" a dalšími podobnými, které se po zhlédnutí tohoto zdají být spíše Večerníčkem – možná pohádkou pro dospělé. Pokud máte za jedny ze základních důležitých lidských vlastností laskavost a spravedlivost, může se vám udělat i fyzicky špatně.

Film naráží hlavou do zdi nebezpečných a nezdravých dogmat a jejich dotažení až do nejabsurdnějších těžko pochopitelných konců. Člověk rázem začne přemýšlet, jak je to s dogmaty a odolností vůči nim v našem každodenním běžném životě. Je velká řada lidí, kteří, pokud by přišli o berličky a invalidní vozíky svých dogmat, ztratí dost možná smysl existence. Touhle nemocí trpí k naší škodě i mnozí politici, kteří pak například nejsou schopni průnikových řešení zleva doprava a zpět... v zájmu lepšího života většiny občanů.

Z kina odejdete sice totálně psychicky zdecimováni (už návštěvou tohoto filmu můžete sami sobě dokázat odvahu!), ale s pocitem, že už víte zač je toho loket a s doufáním hraničícím s jistotou, že každý další dogmatik, který na vás z křoví zaútočí a bude vás lákat na špek, to bude mít už jen těžší.

Trailer k filmu.