MAAE: Íránské zacházení s jadernou inspektorkou je "nepřijatelné"

11. 11. 2019

Jaderná agentura OSN oznámila, že jedna z jejích inspektorek v Íránu bylo krátce bráněno v opuštění země - a označila zacházení s ní za "nepřijatelné".

Úřadující generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) Cornel Feruta informoval radu guvernérů, že inspektorce agentury bylo nějaký čas bráněno v opuštění Íránu.

"Bránit inspektorovi v opuštění země, zejména pokud mu to nařídila agentura, není přijatelné a nemělo by se to stát," uvedl Feruta podle tiskové zprávy.

Írán ve čtvrtek oznámil, že zrušil akreditaci inspektorky, poté co vyvolala poplach u vstupu do zařízení na obohacování uranu v Natanzu.

Prohlášení MAAE oznamuje, že nebude zabíhat do detailů, ale "na základě nám dostupných informací agentura nesouhlasí s íránskou charakterizací situace zahrnující inspektorku, která v Íránu prováděla oficiální kontrolní povinnosti".

Podrobnosti v angličtině: ZDE