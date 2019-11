"Špatné zacházení mi způsobilo fyzickou chorobu": Luciana Bergerová odhaluje cenu, kterou zaplatila za boj s antisemitismem v Labour Party

11. 11. 2019

Luciana Bergerová se usmívá do podzimního slunce. Zdá se, že bývalá labouristická poslankyně se nedokáže přestat smát. Po několika děsivých letech špatného zacházení, kvůli němuž šest lidí skončilo usvědčeno z kriminálních činů proti ní, vstoupila k liberálním demokratům a zdá se, že našla novou životní příležitost, píše Benjamin Kentish.

Nyní kandiduje na poslankyni za Finchley a Golden Green - severolondýnský obvod, kde žije, je dobře známa a mají ji tu rádi.

"Nechala jsem za sebou stranu velmi toxickou na všech úrovních," říká, zatímco přechází ode dveří ke dveřím. "Zúčastnila jsem se vloni v říjnu své poslední schůze Labour Party a slíbila si, že se tam už nikdy nevrátím, protože to bylo tak nepříjemné - bylo to tak toxické, v místnosti nebyla lidskost."

"Být u liberálních demokratů je tak osvěžující a tak pozitivní. Mohu s lidmi nesouhlasit a děláme to jako dospělí, když lidé na vás nekřičí a neječí a nevykřikují na vás nadávky."

Špatné zacházení s Bergerovou zdaleka překročilo úroveň, která se pro mnohé poslance stala normou. Hrozby její bezpečnosti byly považovány za tak vážné, že byla nucena mít sebou na loňském výročním sjezdu strany profesionální ochranku - a na radu policie podnikla vážná opatření za účelem ochrany svojí a své rodiny.

Jde po ní krajní levice i krajní pravice. "Nacházím se uprostřed různých soustředných kruhů," říká. "Opustila jsem Labour Party, otevřená v Labour Party, jsem židovka, jsem terčem krajní pravice, jsem proti brexitu - kombinace, kvůli které dostávám víc, než si zasloužím."

"Naprosto chápu, proč existují poslanci ve všech stranách, zejména značný podíl žen, které se rozhodly v těchto volbách už nekandidovat, protože se to stalo stále nechutnějším."

Na dotaz, kam až to zašlo, se jí špatně hledají slova a připouští, že musí oddělit emoce od skutečnosti toho, čím prošla. Události posledních několika let ovlivnily její mentální i fyzické zdraví.

Říká, že nejhorší to bylo loni v létě, když se snažila lobovat u svých poslaneckých kolegů za větší tlak na vedení strany kvůli antisemitismu.

"Loňský červenec byl nejhorší, v hloubi jsem se potýkala s antisemitismem a špatným zacházením, jehož se mi dostalo za to, že jsem se ozvala a promluvila o tom," říká. "Množství energie, které vyžadovala koordinace, mi způsobilo fyzické onemocnění. Bolelo mě v zádech, nesla jsem to jako fyzické břemeno."

Z šesti lidí usvědčených u soudu z trestných činů proti ní čtyři byli z politické pravice a dva z levice. Čtyři z nich byli odsouzeni k trestu odnětí svobody a další případy mohou následovat.

Vzpomíná si na různé incidenty s chladem, který je takřka otřesný s ohledem na to, co popisuje: Obrázky její hlavy připhotoshopované na krysy a pornografické fotografie, dopisy podepsané údajnými příznivci lídra její bývalé strany a doručené osobně do její kanceláře, varující, že bude znásilněna, pobodána a polita kyselinou.

Jeden muž, který hrozil, že jí "vpálí zezadu do hlavy dvě kulky", byl usvědčen z neonacismu a v minulosti byl trestán za výrobu trubkové bomby. Později byl opět uvězněn takřka na pět let za držení teroristických materiálů týkajících se střelných zbraní a výdajů.

Říká, že členové její organizace Labour Party v Liverpoolu pravidelně zlehčovali případy špatného zacházení, seděli u stolu s kamennou tváří a navrhovali, že by měla více podporovat Jeremyho Corbyna.

Při veškerém jejím klidu, s nímž si vybavuje své zkušenosti, je na ní znát, že pod povrchem působí hněv. Značná část se ho týká lidí v Labour Party, které považovala za přátele, ale kteří na její podporu udělali jen málo. A navzdory mnoha letům přátelství a spolupráce došlo k obnovení stranické loajality, když odešla; někteří z těch, kdo jí byli nejblíže, nyní otevřeně vedou kampaň pro jejího labouristického oponenta.

Připouští, že se na konci cítila "velmi, velmi osamělá". "Nejde jen o to, že lidé lidé opakovali, co se dělo, ale také o kolegy, kteří stáli kolem a nebyli s to promluvit," říká.

Nyní se ovšem věci většinou zlepšily. Stále dostává každý den na sociálních sítích spoustu špinavostí, ale rozdíl je v tom, že už nepřicházejí z jejího okolí.

Ačkoliv v jejím obvodu v roce 2017 poněkud narostla podpora labouristů, průzkumy naznačují, že tentokrát klesne, po více jak dvou letech kontroverze kvůli antisemitismu ve straně.

Hněv kvůli Corbynově reakci na antisemitismus se stále vrací a Bergerová tvrdí, že znepokojeni nejsou jen židovští voliči.

"Lidé přemýšlejí, jaký signál tohle vysílá? Jste strana, která tvrdí, že prosazuje rovnost a antirasismus a přesto s jednou skupinou zacházíte odlišně. Lidé jsou znepokojeni jak kvůli židovské komunitě, tak protože si myslí, kam tohle vede?"

"Pokud neuplatňujete své hodnoty rovnosti stejně na všechny, lidé jsou právem znepokojeni, že jednoho dne může dojít řada na ně."

