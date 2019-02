Odchod Luciany Bergerové je počátkem konce Labour Party

22. 2. 2019

Manny Shinwell věděl, jak se vypořádat s antisemity. Narozen v londýnském East Endu, vyrostlý v Glasgowě a jednou vězněný za podněcování nepokojů v Red Clydeside, tento boxer kouřící dýmku byl drsný, hrdý žid, píše Stephen Daisley. Během parlamentní debaty v roce 1938 Shinwell (tehdy labouristický poslanec za Seaham) ryl do vlády, když konzervativní poslanec Robert Bower provokoval: "Běž zpátky do Polska". Shinwell vstal, přešel místnost a praštil Bowera rovnou do obličeje. Pak se obrátil na předsedu sněmovny a řekl: "Můžu přednést osobní vysvětlení?"

O osm dekád později jeho pravnučka rozbila další nos na tváři antisemitismu. Jenže teď to byl antisemitismus v její vlastní straně, definující charakteristika jejího étosu, a jediný reálný příspěvek jejího lídra k veřejnému životu. Luciana Bergerová je nejdůležitější ze sedmi dezertérů z Labour Party, protože se více než většina ostatních snažila stát za Jeremy Corbynem. Odměnou se jí stala kampaň hanobení rasy ze strany jeho příznivců. Odchod Bergerové z Labour se stal nevyhnutelným v důsledku tří faktorů: Je židovka, je židovka, která nebude předstírat, že strana nemá problém se židy, a je židovka, která uznává, že levicový antisemitismus není o nic menší hrozbou než ten na druhé straně politické podkovy.

Obludnost toho co se stalo nelze přehnat. V živé paměti holokaustu byla židovská poslankyně vyštvána z Labour Party antisemity, jejichž kontrola nad institucí je totální a nezvratná. Poslední věta vyvolává jedovatou nevolnost a 1 255 dní po začátku Corbynovy katastrofy stále zní příliš úděsně, než aby byla pravdivá - a přesto je. Slušní si představují, že věc jednoho dne bude odčiněna, s novým lídrem, ale nestane se to, protože to není možné. Labour je historicky poslední perzekutor židů, dědic dlouhé a ubohé tradice sahající až k Hamanovi (legendárnímu vezírovi z biblické Knihy Esther, který plánoval vyvraždění perských židů). Židé zůstávají a jejich mučitelé odcházejí. Tento osud čeká i Labour Party. Tohle není temná kapitola v historii strany; je to kapitola poslední, i kdyby se ukázalo, že bude dlouhá.

Pokud jde o nové poslanecké uskupení Independent Group, Isabel Hardmanová shrnula klíčové otázky - a ty nejdůležitější jsou: Kdo je váš lídr a o co vám jde? Bez jasné odpovědi na obě budou mít problém přitáhnout kohokoliv, kdo již není z jejich vlastní strany skrznaskrz znechucen. Pokud se mají stát kompletní politickou stranou (a i kdyby zůstali v centristickém parlamentním bloku), budou potřebovat velkou osobnost s velkými myšlenkami, a nemají ani jedno. Potřebují také nějaké brexitéry. K brexitu dojde a pokud budou Nezávislí považováni za odpůrce, s odchodem z EU upadnou do bezvýznamnosti.

To jsou politické otázky, ale jak říkával Harold Wilson, "Labour Party je na morálním křižáckém tažení, nebo není ničím". A když kruciáta zasmrádla v paranoidní a předsudečnou kampaň proti židům, moralita musí mít přednost. Odchod Nezávislých je důležitější než to, co se z nich stane. Vystoupením z bestie a pohledem do jejích očí těchto sedm poslanců ukázalo, že být v antisemitské straně je volba a nikoliv hořká oběť seslaná na vás a na ty, kdo jsou podobného smýšlení. Nezávislí se nevzdali Labour, prostě si přestali nalhávat, že v ní mohou zůstat.

Je tu spousta lží, ale tak nejtvrdošíjnější říká, že můžete porazit antisemitismus, zatímco platíte stranické příspěvky. Umírnění labouristé si namlouvají, že mohou zůstat. Jejich Labour se prý nakonec vrátí a budou mít morální právo ji vést. Nepošpinili se válkou s židy. Byli přítomni, ale nepodíleli se na ní.

Když britští židé považují možné zvolení labouristické vlády za katastrofu, kterou jednoho dne budou muset vysvětlit svým dětem, emoční vazby a samoúčelné omluvy se nepočítají. Řešení neleží v "dialogu" nebo "přecvičení" či v návštěvách místní synagogy. Antisemitismu je třeba čelit v duchu Mannyho Shinwella. Když s ním byl konfrontován, praštil ho. Labour Party je antisemitská a je nutno ji srazit k zemi.

