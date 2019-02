Důležitá lekce ze Slovenska

26. 2. 2019 / Boris Cvek

Chvíli jsem nevěřil vlastním uším: je to vůbec možné? Je možné, aby se před prvním kolem přímé volby prezidenta jeden ze žhavých favoritů vzdal kandidatury ve prospěch rivalky, neboť prostě respektuje realitu a jde mu o mnohem více než o osobní cíle? Na Slovensku to udělal Robert Mistrík, vědec, jeden z hlavních favoritů prezidentské volby. Proč? Odvolal se na nové průzkumy veřejného mínění a podpořil Zuzanu Čaputovou, občanskou aktivistku a kandidátku strany Progresivní Slovensko.

Ano, síly je třeba spojit před prvním kolem prezidentské volby, je to příliš vážná věc. Nyní je mnohem pravděpodobnější, že Slovensko bude mít prezidentku, progresivní, ekologicky a jasně proevropsky zaměřenou političku bez vazeb na tradiční strany a odpornou minulost. Vzájemný souboj Mistríka a Čaputové by jen napomohl kandidátovi Ficovy strany Směr panu Šefčovičovi. A stejně tak to, že se nedokáží spojit extremisté Kotleba a Harabin, představuje velkou šanci, že se nedostane nikdo z nich do druhého kola.

Představuji si, že před prvním kolem minulé prezidentské volby v Česku se Fischer, Hilšer i Horáček vzdají kandidatury ve prospěch Drahoše přesně tak, jak to udělal pan Mistrík. Jiří Drahoš by mohl jít do druhého kola jako vítěz kola prvního a jako jasný favorit. A nejspíše by se stal prezidentem. A nejde o to, že by všichni voliči Fischera, Hilšera a Horáčka hlasovali pro Drahoše. V prvním kole měl Zeman téměř dva miliony hlasů, Drahoš necelých milion čtyři sta tisíc. Kdyby jen polovina všech voličů, kteří volili Fischera, Hilšera a Drahoše, volila Drahoše a téměř nikdo z nich Zemana, tak by měl Drahoš o více než sedm set tisíc hlasů více, tedy by Zemana skutečně v prvním kole jasně porazil (o více než sto tisíc hlasů).

Pořád bychom ve srovnání s paní Čaputovou vypadali trochu regresivně, ale oproti současnému prezidentovi by to byl skok vpřed v řádu několika dimenzí. Nemuseli bychom se stydět. V Česku stále existuje obrovský voličský potenciál, který stojí proti Zemanovi i Babišovi, stále dokola je ovšem naprosto impotentní svou roztříštěností. Pan Mistrík nám ze Slovenska posílá důležitou lekci.







Více informací: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/odstoupil-jeden-z-favoritu-na-prezidenta-slovenska-mistrik-66975?dop-ab-variant=9&seq-no=6&source=hp&fbclid=IwAR0jU4Ylq9xkFuvNkksknv-vnGMUSL_btaZbo6zjvID8AH4CkGgURff2_ro