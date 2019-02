"Nejhorší den hanby pro Labouristickou stranu"

28. 2. 2019

Náměstek předsedy labouristů hovoří o tom, že těhotná labouristická poslankyně Luciana Berger byla terčem neuvěřitelného zastrašování od rasistických násilníků.



Náměstek šéfa Labouristické strany Tom Watson charakterizoval ve čtvrtek odchod poslankyně Luciany Bergerové z Labouristické strany kvůli tomu, jak neefektivně se strana postavila vůči antisemitismu, jako "nejhorší den hanby za celou historii této strany posledních 120 let".





Bergerová, labouristická poslankyně za Liverpool Wavetree, minulý týden z Labouristické strany odešla spolu s poslanci Chukou Umunnou, Mikem Gapesem, Ann Coffeyovou, Chrisen Leslien, Gavinen Shukeren and Angelou Smith. Utvořili novou Nezávislou skupinu poslanců v Dolní sněmovně.



Watson ve čtvrtek ráno řekl v rozhlase BBC, že Bergerová byla "mladá labouristická poslankyně, kterou z její vlastní strany vyhnali rasističtí násilníci".





Dodal: "Jednu věc, kterou říkám svým kolegům a půl milionu členů Labouristické strany, je to, že nedovolím jim, aby se špinili rasismem, takže budu mluvit proti antisemitismu tak dlouho, dokud se nám ho nepodaří vykořenit. Existuje tu individuální odpovědnost, ale také kolektivní odpovědnost stínového kabinetu a národního výkonného výboru. Musejí to veřejně odmítnout a jednat."



Bergerová, která je židovského původu, uvedla, že nemůže zůstat ve straně, která je "institučně antisemitská" a obvinila vedení strany, že proti nenávisti, vládnoucí v řadách labouristů, nic nedělá.



Na otázku, zda může být Jeremy Corbyn premiérem, Watson odpověděl: "Mohl by se stát premiérem lehce. Ale, samozřejmě, musíme se zbavit antisemitismu, protože ten umožňuje, abyste mi dali takovouto otázku. Musíme tento problém vyřešit a uděláme to tak, že budeme absolutně ostražití a odstraníme rasismus v našich řadách. Je to na nás všech."



Watson také odsoudil poslance Chrise Williamsona, poté, co vyšly najevo záběry, v nichž Williamson tvrdil, že se Labouristická strana za antisemitismus "příliš omlouvá". To vedlo k tomu, že byl tento poslanec z Labouristické strany suspendován.



Podrobnosti v angličtině ZDE



https://www.theguardian.com/politics/2019/feb/28/labour-worst-day-shame-tom-watson-luciana-berger-resignation





0