Nesmyslné debaty v NATO:

Je třeba nahradit matematicky absurdní cíl obranných výdajů ve výši 2 % HDP plánováním reálných kapacit

27. 2. 2019

NATO zahájilo rok 2019 dalším kolem sílících rozmíšek mezi USA a Evropou kvůli nesmyslným argumentům ohledně sdílení finančního břemene, napsal Anthony H. Cordesman. Je čas skoncovat s jednou z nejnesmyslněji rozdělujících debat v historii NATO a soustředit se na to, co je skutečně třeba k odstrašení Ruska a účinnému vyrovnání se s klíčovou hrozbou západní bezpečnosti. Spojené státy a evropští spojenci se fixovali na jednu z nejnesmyslnějších a opravdu stupidních strategických debat v moderních dějinách: O míře, v níž dané státy NATO do roku 2024 vynaloží na obranu 2 % HDP.



NATO potřebuje tento cíl opustit, stejně jako nesmyslný cíl utratit 20 % obranných rozpočtů na vybavení, a soustředit se na vývoj účinné strategie odstrašení Ruska - a národního plánování vojenských sil, která tuto strategii uplatní, vytvoří efektivnější síly a posílí schopnosti odstrašení a obrany ve všech oblastech, v nichž se nyní nachází pod ruským tlakem. Musí důkladně prozkoumat, jak lépe využít obranných výdajů, které už výrazně překračují ty ruské, a soustředit se na to, jak nejlépe přizpůsobit radikálně rozdílné úrovně národního úsilí tak, aby se síly každé země staly efektivnějšími, místo aby stanovilo nějaký fixní cíl pro výdaje. Místo rozdělování je třeba uznat, že jen samotní evropští členové NATO již utrácejí mnohem víc než Rusko, a že skutečnou výzvou pro NATO je využití zdrojů tak moudře, jak jen lze, místo aby jednoduše vyzývalo k vyšším výdajům. Analýza objasňuje, že nynější cíl NATO ve výši 2 % HDP a 20 % vojenských výdajů na vybavení k roku 2024 hraničí s absurditou. 2 % z roku 2014 nemohl napravit léta výrazně odlišných úrovní úsilí mezi jednotlivými státy. A co je ještě důležitější, neřeší klíčové problémy způsobené nedostatkem detailní strategie a plánování sil, které mohou vést k vyšší efektivitě. Analýza ukazuje, že pokud použijete americká zpravodajská data o ruských vojenských výdajích, NATO jako celek utrácí 15,5 x více a NATO v Evropě 4 x. Navíc i když připočtete Bělorusko v roce 2017, navýšení činí pouze 1,03 miliardy dolarů. I když se odhady ruských výdajů zdroj od zdroje liší, tři hlavní otevřené zdroje indikují, že NATO má potenciál zakoupit mnohem schopnější síly než Rusko, pokud dokáže řádně koordinovat, vyvine efektivní národní strategie a omezí vliv sledování tak mnoha různých národních přístupů k výstavbě sil. Podrobnosti v angličtině: ZDE (pdf)

