Brexit: Proč britští důchodci v Itálii přijdou o italskou zdravotní péči

27. 2. 2019

Tento týden aktivisté organizace British in Italy vysvětlují, proč britští penzisté v zemi přijdou o přístup k italské zdravotní péči.

V lednu a únoru mnoho britských rezidentů v Itálii šokovala zpráva na vládním webu s radou pro důchodce usazené v EU, aby před 29. březnem 2019 od ministerstva práce a penzí získali certifikát S1, které zajistí právo na zdravotní péči v zemi, kde se zdržují. Na konci stránky sdělení pokračuje informací, že S1 nebude platný po 30. březnu.

Je to jako číst leták k nějakému podezřelému zařízení, které jste zakoupili na internetu. Nejde o žádný zlý černý humor, ale mohlo by tomu tak být.

Co je vůbec S1?

Bez certifikátu pravidelný příděl léků pro pacienty s rakovinou nebo selháváním ledvin, případně přijetí do domova pro seniory, jednoduše nebude možné. Certifikát S1 znamená zajištění přístupu k systému zdravotní péče - v Itálii Servizio Sanitario Nazionale (SSN) - za stejných podmínek jako pro italské občany, bez dalších příplatků. Britská vláda hradí rozdíl - přesněji řečeno, bude to dělat do brexitu. Co se stane pak nikdo neví.

Pokud parlament nakonec schválí dohodu o vystoupení z EU, pak práva vyplývající z S1 budou pokračovat. Jenže vzhledem k tomu, že pravděpodobnější je odchod bez dohody, co pak?

Nejistota způsobuje znepokojení a vyvolává poplach mezi těmi nejzranitelnějšími. S1 je celounijní projekt, který pro britské občany s divokým brexitem automaticky přestane platit.

Britské úřady odmítly slíbit pokračování plateb za zdravotní péči pro občany v zahraničí. Italská vláda se zřejmě pochopitelně zdráhá převzít celé finanční břemeno. Koneckonců, oni se nerozhodli odejít z EU. To udělala Británie.

Se štěstím dojde ke dvoustranné dohodě, která zaručí pokračující přístup ke zdravotní péči po brexitu. Ale to vyžaduje, aby Británie uzavřela 26 dohod s různými 26 zeměmi EU během příštích 30 dní.

Zatím se britskému ministerstvu obchodu a zahraničí podařilo uzavřít 7 obchodních dohod z 69 nutných k udržení britských firem nad vodou. A ty hotové se týkají Faerských ostrovů nebo Seychell.

Podrobnosti v angličtině: ZDE