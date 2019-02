Mezitím v Absurdistánu 97:

Protizákonné kácení lesů, protizákonné hlídání pomníků a mazání hoven na zdi domů v norském městě

27. 2. 2019 / Tomasz Oryński

Jestliže existuje jedna věc, kterou strana Právo a spravedlnost dělá dobře, musí to být kácení stromů. Když to chtějí dělat, nemohou riskovat, že jejich kácení naruší ekologičtí aktivisté. Nebyl čas na odklady, protože letošek je v Polsku rokem voleb, a oni musejí alespoň předstírat, že budou realizovat své volební sliby. A tak navzdory tomu, že výstavba kanálu pro lodě přes výspu řeky Visla, který má umožnit přímý přístup do přístavu Elbląg (kam je dosud pouze přístup Baltijskou úžinou, ovládanou Ruskem), stále ještě nebyla schválena, museli s tím kácením začít, protože stromy se dají kácet jen v únoru, než začne období hnízdění ptactva.

