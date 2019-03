Odklad brexitu by mohl znamenat, že bude Británie pohnána k soudu

1. 3. 2019





Brexit se každým dnem stává stále nezvládnutelnější katastrofou. Zatímco je jasné, že odchod Británie z EU k datu 29.březnu je nemožný (premiérka Theresa Mayová idiotsky aktivovala před časem článek 50 evropské smlouvy o odchodu z EU, aniž by bylo jí či komukoliv jinému jasné, co to vlastně znamená a jaké procedury bude nutno podniknout) právní odborníci varují, že odložení brexitu bude znamenat, že Británie se stane terčem žalob za porušování základních norem Evropské unie.





V květnu se totiž konají eurovolby. Pokud bude tou dobou Británie stále ještě členem Evropské unie, neuspořádání těchto voleb v Británii by bylo hrubým porušením základních demokratických norem evropského společenství. Britským občanům a zároveň ještě občanům EU, stejně jak jako občanů, EU žijícím v Británii, by tak bylo odepřeno naprosto zásadní demokratické právo účastnit se demokratických voleb. Znamenalo by to, že by Evropská komise musela proti Británii zahájit disciplinární řízení a četní voliči, jak Britové tak občané ostatních členských zemí EU, by úspěšně Británii žalovali.



Podrobnosti v angličtině







V květnu se totiž konají eurovolby. Pokud bude tou dobou Británie stále ještě členem Evropské unie, neuspořádání těchto voleb v Británii by bylo hrubým porušením základních demokratických norem evropského společenství. Britským občanům a zároveň ještě občanům EU, stejně jak jako občanů, EU žijícím v Británii, by tak bylo odepřeno naprosto zásadní demokratické právo účastnit se demokratických voleb. Znamenalo by to, že by Evropská komise musela proti Británii zahájit disciplinární řízení a četní voliči, jak Britové tak občané ostatních členských zemí EU, by úspěšně Británii žalovali.Podrobnosti v angličtině ZDE

0