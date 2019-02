Izrael pomáhá Rusku formalizovat rozchod s Íránem

1. 3. 2019

Rusko a Izrael se zřejmě rozhodli odpovědět na nenadálou návštěvu syrského prezidenta Bašára Asada v Teheránu, píše Igor Subbotin. Takovým závěrům nasvědčuje oznámení o vzniku společné pracovní skupiny pro odsun zahraničních sil ze Sýrie. Iniciativa byla schválena na jednání obou lídrů - Vladimira Putina a Benjamina Netanjahua. Jak tvrdí experti, vznik skupiny především demonstruje sílící roztržku mezi Ruskem a Íránem.

O nápadu založit společnou skupinu informovaly ruská i izraelská média s odvoláním na vlastní zdroje. Je upřesňováno, že mechanismus předpokládá i účast dalších států. Žádné další doplňující informace o plánu zveřejněny nebyly. Usuzovat o cílech a zadáních společného projektu lze tedy pouze z kontextu.

Není těžké uhodnout, že konečným adresátem iniciativy jsou především Írán a jemu loajální hnutí Hizballáh. Jejich stažení ze Sýrie je to hlavní, co chce Izrael získat od Ruska na jednáních věnovaných situaci v arabské republice. Moskva uznává nevyhnutelnost "deíránizace" Sýrie, nicméně soudě podle posledních událostí je kontrola takového procesu stále těžším úkolem.

Skutečnou ránou image Kremlu se stala Asadova návštěva v Teheránu, kde se sešel nejen s prezidentem, ale také s nejvyšším duchovním vůdcem Alím Chameneím. Na jednání chyběl šéf diplomacie Mohammad Džavád Zaríf, zato bylo možno v jednacím sále vidět vlivného generála Revolučních gard Kásima Sulajmáního. Do hodiny po jednání Zaríf zveřejnil svou rezignaci, což zdroje západního tisku spojovaly s Asadovou návštěvou. Později vešlo ve známost, že prezident Hassan Rúhání rezignaci odmítl. Nicméně příjezd syrského prezidenta do Teheránu svědčí o jeho přání udržet íránskou přítomnost v Sýrii. A to znamená, že vznik rusko-izraelské skupiny je třeba považovat za důsledek této cesty a za výsledek nespokojenosti Kremlu, který má za to, že se Írán "ubytoval" v cizí zemi.

