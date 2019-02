USA: Sněmovna reprezentantů odhlasovala kontroly takřka u všech prodejů střelných zbraní

1. 3. 2019

Sněmovna reprezentantů ve středu schválila první zákon o bezpečnosti prodejů střelných zbraní za čtvrt století, který by rozšířil kontroly na prakticky všechny prodeje.

Ale ačkoliv se podařilo získat pár Republikánů a návrh je považován za historický krok nově posílených Demokratů a zastánců kontroly prodeje zbraní, je nepravděpodobné, že by předloha prošla i Senátem, který kontrolují Republikáni.

Pokud by se předloha stala zákonem, rozšířila by kontroly kriminálního pozadí na takřka všechny prodeje zbraní, uzavřela by skuliny ve federálním zákoně vyžadujícím takové inspekce, když jsou střelné zbraně prodávány licencovanými dealery, ale umožňujícím soukromým občanům prodávat a předávat zbraně jeden druhému bez kontrol.

Federální zákon nyní vyžaduje kontrolu uživatelů jen v případě prodejů federálně licencovanými dealery. Nová legislativa by zajistila, že kupci by byli kontrolováni při soukromých prodejích online i na výstavách.

