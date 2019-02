Britská vláda varuje: Vypadnutí Británie z EU bez dohody povede k zchudnutí země o 9 procent

27. 2. 2019





Nejvážněji bude postiženo Severní Irsko. Ceny potravin stoupnou po celé Británii



Britská vláda vydala vážné varování před vypadnutím Británie z EU bez dohody. Britská ekonomika by oslábla o 9 procent, podniky v Severním Irsku by zkrachovaly a došlo by po celé Británii ke zvýšení cen potravin.



Vyšlo také najevo, že britská vláda nezvládá nouzové plánování pro brexit v oblasti podnikání a obchodu a třetina "životně důležitých projektů" v této věci zůstává nerealizována.





- Britská ekonomika by se v nadcházejících 15 letech zmenšilo o 6-9 procent. Stejnou předpověď vydala centrální Anglická banka.



- Přísun zboží přístavem Dover by byl "po mnoho měsíců výrazně snížen".



- 30 procent potravin přichází do Británie z EU. Proto by došlo k zvýšení cen potravin a panikářské nakupování může vést k nedostatkům potravin v obchodech



- Jen 6 ze 40 plánovaných mezinárodních obchodních dohod s Británií bylo uzavřeno



Jen celní prohlídky na hranicích by stály podniky 13 miliard liber (377 miliard Kč) ročně. Komunikace britské vlády s podniky, ohledně toho, jak se mají připravit na brexit, není efektivní. Jen 40 000 z 240 000 britských podniků se registrovalo pro budoucí celní prohlídky.



Provozovatelé kamionů by si měli uvědomit, že nebudou mít přístup na území Evropské unie bez správné dokumentace.



Britská veřejnost nevnímá varování vlády, že bude muset učinit životně důležitá opatření. Bude si muset obnovit cestovní pasy, získat nové mezinárodní řidičské průkazy a zelenou kartu pro pojištění pro jízdu automobilem v EU.



Evropská unie v případě vypadnutí Británie z EU bez dohody uvalí 70 procentní dovozní cla na vývoz hovězího do EU, 45 procent na vývoz jehněčího masa a 10 procent na vývoz automobilů.



Těžce by byl postižen skotský rybářský průmysl a velšské zemědělství, vzhledem k tomu, že 92 procent jehněčího masa, produkovaného ve Walesu, se vyváží do EU. Vypadnutí Británie z EU bez dohody by rázem zlikvidovalo celé velšské zemědělství.



Dopad na potravinářský sektor by byl nejsilnější ve Walesu, ve Skotsku a v Severním Irsku, kde tento sektor tvoří 5 procet ekonomiky.



Blokací přístavů by byl postižen každý desátý dovážený výrobek. Těžce by byl postižen dovoz ovoce a zeleniny.



Britské ministerstvo financí poskytlo na přípravy brexitu bez dohody 4 miliardy liber. Potud ekopnomické výhody brexitu.



Podrobnosti v angličtině ZDE



https://www.theguardian.com/politics/2019/feb/26/economy-could-shrink-by-9-percent-under-no-deal-brexit-government-says





