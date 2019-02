Mayová ustupuje ohledně brexitu, ale stále to nepřináší řešení

26. 2. 2019

Pokude nebude 12. března v Dolní sněmovně hlasováním schválena dohoda Theresy Mayové s Bruselem o brexitu, Mayová poskytne parlamentu právo hlasovat o tom, zda si přejí, aby Británie vyloučila odchod z EU bez dohody, a také o "krátkém" odložení data brexitu, do konce června 2019. Mayová však varovala, že údajně dále brexit odložit nejde, protože by Británie musela v květnu hlasovat v eurovolbách, což v současnosi neplánuje.





Mnozí poukazují na to, že to na situaci nic nemění - jen to posunuje vypadnutí Británie z EU z 29. března na konec června.