Studie: Klimatické změny mohou vést k zásadnímu úbytku mraků

28. 2. 2019

Aktuální studie zveřejněná ve vědeckém časopise Nature Geoscience přináší zjištění, že vyšší teploty mohou vést k zásadnímu úbytku mraků, což by znamenalo, že se planeta ještě rychleji přiblíží ke katastrofickému klimatickému bodu zvratu.

Nová simulace odhalila, že oblaka druhu Stratocumulus mohou během jednoho století úplně vymizet, což by vedlo k oteplení o 8 stupňů Celsia. Vědci se nyní domnívají, že do konce tohoto století se planeta oteplí o 4 stupně Celsia, pokud lidé rychle nezmění své chování. To by mohlo mít naprosto zničující dopady na život na zemi.

Bližší informace v angličtině ZDE