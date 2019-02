Indie a Pákistán na pokraji války

27. 2. 2019 / Karel Dolejší

14. února provedli teroristé podporovaní Pákistánem masivní sebevražedný útok s pomocí vozidlové bomby (VBIED) na konvoj indických pomocných oddílů ve sporném Kašmíru. Zahynulo nejméně 40 Indů. Analytici jsou toho názoru, že samotní kašmírští separatisté, bez expertní pomoci pákistánských sponzorů, by nedokázali podobný útok provést.

Komentátoři dlouho debatovali o tom, jak bude vypadat nevyhnutelná indická reakce na takový útok. Jako nejméně problematickou vyhodnotili možnost námořní blokády Pákistánu, protože v bojových plavidlech disponuje Indie převahou nejméně 5:1. Nicméně 25. a 26. února přišly zprávy o indickém leteckém útoku na údajné tábory kašmírských separatistů na území kontrolovaném Pákistánem, v oblasti Balakotu. Technicky vzato navázaly na praxi z poslední větší války v této oblasti v roce 1999 - Indie sáhla do svého arsenálu po francouzských letounech Mirage 2000 a použila je k přesnému bombardování určených cílů, jak je zvyklá.





Dnes ráno pro změnu přišly zprávy o odvetném pákistánském útoku. Pákistánské letectvo sestřelilo v indickém vzdušném prostoru jeden cvičný dvoumístný MiG-21 UTI a další Mirage-2000 nad svým územím. (Pákistán tvrdí, že oba letouny se nacházely nad jeho územím, to je ovšem u zastaralého cvičného letounu sovětského původu nepoužitelného v moderních bojových podmínkách maximálně nepravděpodobné.) Osádka prvního letounu zahynula, jeden z členů osádky druhého byl zajat pákistánskou armádou. Pozemní jednotky obou stran se častují minometnou palbou.





V bezprostřední reakci na útok Indie uzavřela svůj vzdušný prostor a lze očekávat další eskalaci. Nemocnice po celém Kašmíru horlivě doplňují zásoby léků a obvazů. Prozatím přišly nepotvrzené zprávy o sestřelení jedné z pákistánských stíhaček F-16. O osudu pilota není nic známo.





Indická strana, pokud by mobilizovala veškeré konvenční zdroje, by přes dlouholeté zanedbávání investic do pozemní armády měla Pákistán vcelku bez problémů porazit. Moderní ruské stíhačky v indické výzbroji jsou lepšími letouny než pákistánské verze letounu F-16 a indičtí piloti patří k nejlepším na světě. Indická taktika boje v horách počítá s promyšleným masivním nasazením výkonného dělostřelectva, čemuž Pákistánci ze své strany nedokážou účinně čelit.





Pokud mezinárodní tlak nedokáže již v zárodku limitovat rozsah konfliktu, Pákistánu během dnů až týdnů začne hrozit konvenční porážka. A tu si politicky sotva může dovolit.





V takovém případě by se svět ocitl nejblíže jadernému konfliktu od kubánské raketové krize v roce 1961.