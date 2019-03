Vysoký labouristický činitel: Antisemitismus v Labouristické straně existuje, musíme ho vykořenit

4. 3. 2019

John McDonald: No, Chris byl vždycky antirasistou. Vždycky se účastnil kampaní proti antisemitismu. Nechci se vyjadřovat k jeho konkrétnímu případu, avšak, zejvně, když na něho přijdou stížnosti, je nutno s ním zacházet jako s kýmkoliv jiným. Musí se to vyšetřit a pokud bude zjištěno, že se dopustil antisemitismu, budou proti němu zavedeny sankce.Mark Mardell: Mám před sebou šestnáct rezolucí na podporu Chrise Williamsona. V mnoha z nich se praví, že je to hon na čarodějnice, že je to vykonstruováno, aby se útočilo na Jeremyho Corbyna.John McDonald: Ne, není to vykonstruováno. Je mi líto, není to vykonstruováno. Není. Není. Musíme se od toho oddělit. Podívejte se, mně je jedno, jaké jsou motivy těch lidí. Pokud dochází k problémům antisemitismu, a týká se to Labouristické strany, musíme to vykořenit. A musíme říct, poctivě: Tady jsou důkazy, ukažte to lidem, aby pochopili, co to je, protože často lidi ty důkazy antisemitismu neviděli, toho antisemitismu, který se projevuje. Myslím, že bychom měli být otevření, říci, Tady jsou ty důkazy, proto podnikáme protiakce, a proto se z toho musíme poučit. Ano, existuje jasně určité množství fundamentalistického antisemitismu, který musíme vykořenit, ale také se dovídáme, jak obrovská míra nevědomosti o této věci existuje, ohledně antisemitismu v naší společnosti. Organizace Momentum zveřejnila minulý týden opravdu dobré video o konspiračních teoriích spojovaných s antisemitismem.Mark Mardell: A na vás zaútočili, že jste to přivítal.John McDonald: Ano, ale na tom nezáleží. Jakmile lidi to video zhlédnou, pochopí víc, co je antisemitismus. Jak široce rozšířený je v naší společnosti už celá staletí.Mark Mardell: Proč je Labouristická strana, právě teď, když se za Jeremyho Corbyna posunula doleva, tak postižená antisemitismem?John McDonald: My jsme dneska masové hnutí. Máme víc než půl milionu členů. Takže přirozeně půl milionu členů odráží to, co je ve společnosti.Mark Mardell: Není tohle tak trochu samolibé? Říkat jenom "My odrážíme to, co je ve společnosti?"John McDonald: Ne, vůbec ne. Ano, odrážíme společnost. Ale musíme být lepší než společnost. Zadruhé, existuje tahle argumentace, že na levici vládne znepokojení obecně o konspiračních teoriích. Protože zastupujeme lidi z dělnické třídy. Také řešíme kauzy, které byly v minulosti potlačovány. Takže na levici musíme být ještě ostražitější vůči konspiračním teoriím než v jiných organizacích.Mark Mardell: Ale Izrael v tom hraje roli, ne? Postoje vůči Izraeli?John McDonald: Já jsem spolupracoval s organizací Poale Zion, což byl předchůdce britského dělnického židovského hnutí. Ten měl tradici podpory Izraele jako pokrokového státu. Ti z nás, kteří podporovali tento stát, také byli schopni ho kritizovat, když začal dělat špatné věci, zejména co se týče zacházení s Palestinci a utlačování Palestinců.(...)Zdroj v angličtině (audio, od minuty 25) ZDE