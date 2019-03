Proč české úřady nestíhají trestné činy páchané na internetu?

4. 3. 2019

bublinu a něco do ní napsat. To je pro vysoké školy života neprůstřelný důkaz, že to Máca řekl.

a někde v malování přimalovat bublinu a do ní vložit falešnou citaci. To prostě stačí... Udělat

Jenže tentokrát to nebyly PL. Po chvilce pátrání jsem zjistil, že to byli "vlastenci" ze stránky AltRight.cz.

No a tento post pak sdílela naše "vlastenecká" scéna a s vyšším počtem sdílení a dosahem se pak množily i výhrůžky od "hrdinských" internetových gard. To vše na základě falešné citace udělané někde v malování.

Ono je to prostě nerovné klání.



Na jedné straně já třeba dělám forenzní analýzu, procházím veřejné rejstříky a databáze, sleduji jednotlivé vazby a z toho pak vyleze třeba to, že se začnu ptát, co je za tím, že "aktivista", který je několik milionů v insolvenci, nemá žádné příjmy, tak jezdí pravidelně do Ruska, organizuje u nás proruské demonstrace, po demonstracích cestuje napříč Evropou atd.



No a tohle české "vlastence" bolí nejvíce. Jim je ukradené nějaké vyvracení hoaxů. K jejich cílové skupině s vysokou školou života se to stejně nedostane. A i kdyby ano, stačí říct, že onen factchecking je placen Sorosem a ilumináty a "vlastenec", co na internetu prohlédl, má jasno.