Vzdává se Trump denuklearizace KLDR?

6. 3. 2019

Trumpův summit s Kim Čong-unem nezkolaboval proto, že by se jednací strany nemohly dohodnout, jak by se Severní Korea měla zbavit jaderných zbraní, ale kvůli něčemu mnohem menšímu: Totiž ceně za to, že se arzenál Pchjongjangu nestane ještě smrtonosnějším, napsal Uri Friedman.



Představitelé administrativy tento týden trvali na tom, že cílem hanojského summitu byla "konečná, plně verifikovatelná denuklearizace Severní Koreje", a to je z dlouhodobého pohledu pravda. Nicméně až do dalšího zřejmě jednají o podmínkách, za nichž Spojené státy mohou žít s jadernou KLDR. Pro Trumpa, který kdysi básnil o svých diplomatických schopnostech, je to dost potupné. Severokorejci byli připraveni učinit určité ústupky; jenže na oplátku toho žádali celkem dost. Na summitu nabídli ověřitelné stržení části jaderného komplexu v Jongbjonu výměnou za zrušení pěti posledních kol sankcí Rady bezpečnosti OSN. Jongbjon je centrem severokorejského jaderného programu od 90. let a vyrábí různé druhy suroviny pro jaderné nálože. Spolu s Kimovým přerušením jaderných a raketových testů vloni na jaře by uzavření tohoto zařízení omezilo pokrok Pchjongjangu směrem k sofistikovaným jaderným zbraním, které představují pro Spojené státy nejvyšší nebezpečí. Ale i kdyby byl komplex zcela vyřazen, KLDR by mohla dál "fungovat relativně dobře při zachování svých jaderných zbraní". "Dilema s nímž jsme byli konfrontováni je, že Severokorejci v tuto chvíli nejsou ochotni zcela zmrazit svůj program zbraní hromadného ničení," prohlásil vysoký představitel ministerstva zahraničí pod podmínkou anonymity. "Poskytnout mnoho, mnoho miliard dolarů uvolněním sankcí by nás vlastně postavilo do pozice dotování probíhajícího vývoje zbraní hromadného ničení v Severní Koreji." Na otázku, zda se Washington a Pchjongjang již shodly na definici denuklearizace, představitel ministerstva připustil, že nikoliv. "Jakýkoliv proces denuklearizace bude složitější než cokoliv, co bylo na jaderném poli učiněno," říká George Perkovich z thinktanku Carnegie Endowment for International Peace. "Nikdo ještě nepostavil arzenál tak jako Severní Korea, s jadernými zbraněmi, štěpným materiálem, přepravními systémy... a pak se jej vzdal. Je velmi složité vzdát se toho rychle, i kdybyste chtěli, což si nebudou přát." Perkovich by považoval za úspěch, kdyby se podařilo změnit severokorejský jaderný program "z čehosi, co kvantitativně a kvalitativně expanduje, v něco, co je ohraničeno", s aspiračním závazkem k denuklearizaci. Jaderný expert Stanford University Siegfried Hecker navrhl ještě jiný rámec severokorejského jaderného odzbrojení, který by zabral přinejmenší dekádu. Pro tuto chvíli se však Trumpova administrativa musí soustředit na mnohem skromnější cíle, jako je obnovení rozhovorů. Podrobnosti v angličtině: ZDE

