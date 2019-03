Problém s nedostatkem učitelů existuje, je ale špatně popsán

Je flagrantním pochybením vlád, že nesledovaly stav učitelů ve školách

7. 3. 2019 / Bohumil Kartous

Na jednu stranu predikce ministra školství Plagy, že je třeba, podpořeno řadou ředitelů, kteří ze své zkušenosti mluví o rostoucím nedostatku učitelů a o zaměstnávání nekvalifikovaných lidí (dle současného zákona). V některých regionech svědčí o nedostatku učitelů lokálně prováděné průzkumy, jako například. Vedle toho ovšem učitel Jiří Karen poukazuje na to, že v místě jeho působení není možné učitelské místo získat. Velký podíl na tom, že nikdo netuší, co je vlastně pravda a mluvíme-li o deficitu učitelů, pak jakého rozsahu a charakteru, nese fakt, že ministerstvo školství dostatečně důsledně nesleduje stav učitelů. Na konci loňského roku, kdy se už roky debatuje o problému, bylo odborné veřejnosti sděleno, že si ministerstvo zadalo analýzu stavu...





K tomu jedna statistika, kterou MŠMT disponuje, dostupná je. V poslední dekádě klesá počet učitelů ve věkové kohortě do 35 let, naopak stoupá procentuální zastoupení učitelů starších 55 let. To je samo o sobě varovné. V odborných kruzích se hovoří o zcela jasných příčinách: učitelské povolání je pro mladé lidi neatraktivní. Nejde jen o nástupní plat, který se pohybuje těsně nad 20 tisíci korun, ale o to, že za svůj život by podle současných tabulek dosáhl tak zhruba na 30 tisíc. Neodolatelná perspektiva... V prvé řadě je prokazatelné, že je problém získat do škol mladé učitele.





Spousta absolventů učitelství vůbec nenastoupí do školy. Kolik jich je, to nikdo oficiálně neví (odhaduje se polovina absolventů), jelikož vysoké školy nesledují kariérní dráhu svých absolventů (jak překvapivé). U pedagogických fakult to má vcelku prozaický důvod, obavu, že kdyby někdo zjistitl, že nevzdělávají pro školy, ale pro soukromý business, mohl by z toho někdo vyvodit důsledky. Spousta mladých učiteů po krátké době ze škol odchází. Opět nikdo přesně neví, kolik.





Otevřeně se mluví o tom, že chybí učitelé konkrétních předmětů. nejčastěji se mluví o přírodovědných předmětech a matematice. Opět více méně anekdotální zkušenosti ředitelů. Ve výše odkazované výroční zprávě je na str. 53 údaj o aprobovanosti učitelů. Tak v letech klesá, cca čtvrtina učitelů učí něco, v čem nebyli vzděláni. Zákon totiž vyžaduje pouze pedagogickou kvalifikaci, nikoliv vzdělání v daném předmětu. Je naprosto běžné, že tak klíčové předměty, jako je občanská výchova základy společenských věd, učí lidé, kteří jim zbla rozumějí. Velký problém, kromě přírodovědných předmětů, o které jeví malý zájem uchazeči učitelství, je u učitelů cizích jazyků a IT. V obou případech jsou lidé s podobnlu kvalifikací dobře uplatnitelní mimo školství. Za nesrovnatelných podmínek.





Například britský parlament má k dicpozici přesnou analýzu stavu učitelů a prognózu jejich potřebnosti. Člověk by si řekl, že to snad je požadavek, který není třeba vůbec vznášet. V ČR to ovšem standardní není. Stejně jako sledování mnoha dalších parametrů vzdělávacího systému.

zde. Až bude učitelství úrovní kvalifikace a přípravou učitelů srovnatelné s jinými regulovanými povoláními, je možné uvažovat o zpřísnění zákona. Jiří Karen se dle mého mýlí i v tom, že navrhovaná novela, která umožní zaměstnávat lidis VŠ vzděláním a bez pedagogické kvalifikace nějak zásadně poškodí vzdělávání v českých školách. K tomu jsem více psal.

Nedostatek učitelů není chiméra, jak se domnívá Jiří Karen. Je ale třeba upřesnit dle dostupných informací, v čem problém spočívá.