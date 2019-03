Soud: EU musí zveřejnit studie o škodlivosti glyfosátu

11. 3. 2019

Evropský soud rozhodl, že Evropský úřad pro kontrolu potravin (EFSA) musí publikovat studie o toxické a karcinogenní povaze herbicidu glyfosátu.

Soud anuloval rozhodnutí úřadu "odmítajícího přístup ke studiím o toxicitě a rakovinotvornosti aktivní látky glyfosát," uvedl v prohlášení soud.

Soud se sídlem v Lucembursku rozhodl ohledně dvou případů předložených europoslanci, kteří usilovali o přístup ke studiím.

"Veřejný zájem mít přístup k informacím spojeným s emisemi do prostředí je zejména vědět nejen co je, nebo v dohledné době bude, uvolněno do prostředí, ale také chápat způsob, jak může být prostředí zmíněnými emisemi ovlivněno," uvedl soud.

Podrobnosti v angličtině: ZDE