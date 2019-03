Dolní sněmovna uštědřila další dvě porážky Therese Mayové

13. 3. 2019





Při středečním večerním hlasování v Dolní sněmovně britští poslanci uštědřili premiérce Therese Mayové další dvě porážky: odmítli odchod Británie z EU bez dohody a otevřeli cestu k odkladu brexitu.



Poté, co dohoda Mayové s Bruselem o brexitu byla v úterý podruhé v parlamentě hlasováním odmítnuta, drtivou většinou 149 hlasů, Mayová nechala ve středu hlasovat o své rezoluci, která měla vyloučit vypadnutí Británie z EU bez dohody dne 29. března. Rezoluci však Mayová formulovala farizejsky. Obsahovala poslední větu, že "odchod Británie z EU bez dohody zůstává podle britského a evropského zákona automatickým vyústěním, pokud tato sněmovna a Evropská unie nerafitikuje dohodu o odchodu Británie z EU" - tedy její dohodu.

Pozorovatelé poukazují na to, že se Mayová nechce vzdát své už dvakrát při hlasování parlamentem odmítnuté dohody o brexitu a chce donutit fundamentalistické brexitéry, aby ji přijali, pod hrozbou toho, že alternativou by bylo naprosté zrušení brexitu, anebo druhé referendum o brexitu - jehož se fundamentalističtí brexitéři bojí.





Mayová zřejmě v nadcházejících dnech předloží parlamentu svou dohodu o brexitu k hlasování napotřetí.



Avšak poslanci hlasovali poměrem 312 k 308 pro dodatek k této rezoluci, který vyškrtl tuto poslední větu a vyloučil vypadnutí Británie z EU bez dohody.Pak následovaly v Dolní sněmovně chaotické scény, kdy se vláda Mayové pokusila přimět poslance, aby hlasovali proti pozměněné rezoluci. Vláda však přesto prohrála a poslanci rezoluci schválili 321 hlasy proti 278 - většinou 48 hlasů.Premiérka Mayová na to reagovala vzdorným prohlášením, že vypadnutí Británie z EU bez dohody se lze vyhnout pouze schválením (její) smlouvy, anebo zrušením brexitu - před čímž "vážně varovala".Pokud poslanci schválí její dohodu, britská vláda požádá o "krátké, technické odložení brexitu". Pokud poslanci dohodu neschválí, znamenalo by to "daleko dlouhodobější odložení brexitu", což by znamenalo, že by se Británie musela účastnit v květnu evropských voleb a to by podle Mayové "nebylo správným řešením".Středeční hlasování nemá právní moc, je pouze manifestační. Středeční hlasování v Dolní sněmovně nezabrání definivně vypadnutí Británie z EU bez dohody - poslanci by museli schválit dohodu o brexzitu, nebo odložit či zrušit platnost článku 50 o odchodu Británie z EU. Obojí hlasování však zdůraznilo jak energicky zastávají poslanci Dolní sněmovny postojen proti premiérce a proti vypadnutí Británie z EU bez dohody, a signalizuje to také, do jak velké míry britská vláda ztratila moc nad tím co nyní probíhá ve sněmovně.Ve čtvrtek se v Dolní sněmovně má hlasovat o odložení brexitu.Podrobnosti v angličtině ZDE