14. 3. 2019 / Beno Trávníček

15. března 2019 chtějí studenti stávkovat proti příčinám klimatické změny, tedy proti neschopnosti nás dospělých významně se změnit. Alespoň takhle nějak jsem se to dočetl na různých webech.





Jsem zvědavý, jak se k této věci postaví naše hlavní média a naši hlavní politici.

Skoro bych řekl, že klimatická změna a její lokální i globální důsledky jsou podstatnějším problémem než třeba společenská hra na Brexit nebo laškování miliardářů ve Washingtonu, D.C.





Jsme také kousek od chvíle, kdy jsme se zaklínali někdejší angažovaností našich studentů až za hrob. Opět se jí budeme patrně zaklínat 17. listopadu v rámci kulatého výročí. Co ale aktuální realita? A co my?