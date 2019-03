Je příchod technologických společností ekologickým přínosem?

15. 3. 2019

Když do města přichází velká technologická firma, často slibuje ekologicky příznivou infrastrukturu a podporuje étos udržitelnosti. Taková byla myšlenka, když Amazon před deseti lety oznámil plány na zřízení ústředí ve čtvrti Seattlu zvané South Lake Union. Přistoupily k tomu již probíhající investice do nízkouhlíkových technologií - nová lehká železnice mezi čtvrtí a letištěm, více chráněných cyklostezek - a touha firmy propagovat životní styl chránící klima.

Ale jak se do South Lake Union a přilehlých čtvrtí stěhovali dobře placení zaměstnanci, demografie oblasti se začala měnit způsobem, který sociolog University of Pennsylvania Daniel Aldana Cohen s kolegy označují za "uhlíkovou gentrifikaci". Navíc místo toho, aby emise skleníkových plynů a celková spotřeba klesaly, podle všeho vzrostly.

Podle nového článku v časopise International Journal of Urban and Regional Research to co se dělo kolem Amazonu v Seattlu není nic výjimečného. Spíše jde o nepředpokládaný a nešťastný trend, který zřejmě bude pokračovat - a potřebujeme více údajů, abychom jej náležitě pochopili.

"Jsou tu jasné důkazy, že příchod technologických společností způsobuje významnou migraci populací s nízkými příjmy a nebílých populací z center měst, kde firmy sídlí. Pak jejich místo zaujmou movitější obyvatelé," říká Cohen. "Z pohledu uhlíkové analýzy to do této chvíle vypadá, že když roste hustota osídlení kvůli většímu počtu rezidentů s vysokým příjmem, výhody takové hustoty z hlediska omezení uhlíkových emisí jsou vyrušeny. Jsme přesvědčeni, že uhlíkové emise v těchto čtvrtích se nemění, nebo rostou."

