Protesty ve Francii, v Srbsku, v Černé Hoře a v Albánii

17. 3. 2019

V Bělehradě pronikli protivládní demonstranti poprvé za 20 let do budovy státní televize a policie použila slzného plynu proti demonstrantům, kteří se snažili dostat do parlamentu. V Bělehradě se od prosince konají každý týden demonstrace proti srbskému prezidentu Aleksandaru Vučićovi. Požadují svobodu médií jako podmínku svobodných voleb. Státní televize o protestech neinformuje."Za poslední měsíce žádáme jen o jedinou věc - dovolit, aby organizátoři protestu mohli promluvit ve státní televizi," řekl Boško Obradović, šéf pravicové strany Dveri, který se pokusil také proniknout do televizní budovy.Vučić se už dříve vyjádřil, že demonstrantům neustoupí, i když je ochoten otestovat popularitu své strany v mimořádných volbách.V Černé Hoře demonstrovaly už popáté za poslední dva měsíce tisíce lidí v hlavním městě Podgorica. Požadují rezignaci prezidenta Milo Đukanoviće, kterého obviňují z korupce. Đukanović vládne v Černé Hoře nepřetržitě už třicet let.V albánském hlavním městě Tiraně se proměnil původně pokojný protest v násilný konflikt, když malý počet demonstrantů v davu několika tisíc osob začal házet kamením na policisty, chránící parlament. Opozice v Albánii požaduje nové volby a obviňuje vládu z korupce a z volebních podvodů.Podrobnosti v angličtině ZDE