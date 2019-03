Brexit zničil mezinárodní pověst Británie - i dobrou pověst zastupitelské demokracie

13. 3. 2019

V Madridu minulý týden mi řekl vysoký politik, že sleduje krizi brexitu s rostoucím překvapením, píše Anne Applebaum. "Anglie, matka parlamentů," řekl a potřásl hlavou. "Vzhlíželi jsme k nim tak dlouho." Mezitím italský přítel, který přijel do Londýna zpožděným vlakem - francouzští celníci provádějí předbrexitové prohlídky cestujících do Londýna na pařížském Severním nádraží, čímž zpožďují vlaky do Londýna a požadují zvýšení platů - byl také ohromen. "My si myslíme, že naše demokracie jsou slabé, všude jinde v Evropě. Avšak kdybyste vzala skupinu Italů, Poláků a Maďarů, držela je vzhůru celou noc a opila je, přesto by nevyprodukovali něco tak katastrofálního, co vidíme v Dolní sněmovně."





V úterý Dolní sněmovna znovu odmítla dohodu Theresy Mayové. Problém je, že Britové sice těsnou většinou hlasovali pro odchod z EU, ale nikdy nedosáhli dohody ohledně toho, jaké vztahy by to měly nahradit. Uplynulo více než dva roky a během té doby se neshody prostě jen prohloubily a ztrpkly. Teď, bez dohody Mayové, je volba drsná. Buď Británie 29. března vypadne z EU bez dohody, anebo bude brexit odložen. Tento týden se má dál hlasovat o tom, co to má být.



Ale než se k tomu dostaneme, stojí za to se pozastavit nad škodami, které už debakl brexitu způsobil, a nemám na mysli škody ekonomice. Daleko horší jsou škody způsobené pověsti Británie jako serioznímu mezinárodnímu hráči, kompetentnímu vyjednavači smluv, spolehlivému spojenci, rozumnému hlasu ve světě - a zastupitelské demokracii. Po celé Evropě lidé přehodnocují své názory na Británii, na její politiku a především na její politiky. Od referenda v roce 2016 zastávali všechny klíčové vyjednávací pozice lidé, kteří podporují brexit. Ukázalo se, že všichni jsou špatně informovaní a druhořadí. Evropčtí vyjednavači v Bruseli, zvyklí na chytré britské diplomaty, byli ohromeni, jak špatně připraveni jsou brexitéři, jak málo rozumějí Evropě, smlouvám, obchodu. Bude to trvat velmi dlouho, než začnou zase usuzovat, jak usuzovali kdysi, že je Británie seriozní zemi, s kterou se dá počítat.



Avšak v dlouhodobé perspektivě jsou škody učinění britské demokracii na domácí scéně zřejmě ještě větší. Ohromující projevy nekompetentnosti - porážky při hlasování, zmatená vysvětlení, trvalá nejistota - nezvýší respekt občanů vůči politikům. Nebude je to inspirovat k hlasování, k aktivitě ve veřejném životě, k respektu vůči lidem, kteří se na veřejné politice podílejí. V prosinci pronesl Sir Ivan Rogers, bývalý britský velvyslanec v Bruselu, široce citovaný projev, v němž deklaroval, že "debata v této zemi - na všech stranách - dál trpí nejrůznějšími falešnými představami, fantaziemi a sebepodváděním". Britským politikům, řekl, "už neprojde, aby vystupovali arogantně a zuřivě. Je načase se probudit ze sna a čelit faktům." O tři měsíce později sen pokračuje - země faktům nečelí. Problémem není Evropa: britský parlament je prostě neschopen rozhodnout, co chce udělat.



Jedním z důvodů, proč tolik britských voličů hlasovalo pro brexit, bylo, že nedůvěřovali evropským institucím. Jednou z mnoha škod, které způsobil brexit, je, že to skončí tak, že Britové nebudou věřit ani vlastním institucím.



