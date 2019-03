Dva kluci, které v městě Christchurch zastřelil atentátník

19. 3. 2019

Také tito dva kluci přišli o život při nedávném teroristickém útoku na Novém Zélandu. Jednomu bylo 14 let a druhému dokonce pouhé tři roky, píše Jaroslav Miko.





Spousta autorů těch komentářů, které schvalují ten tolik odporný čin, nevidí za těmi oběťmi skutečné lidské bytosti se skutečnými lidskými životními osudy, neboť tito autoři a jejich sympatizanti jsou tak hloupí, že si celý ten útok zúžili na pouhé černobílé vnímání světa, kdy jedni jsou Ti zlí, kteří nás ohrožují, a druzí jsou Ti hodní, kteří nás ochraňují.







A jedna oběť je ta, která je naší součástí a druhá, která nemá žádnou lidskou hodnotu.





Ono ale vůbec nejde o to že je to hloupý, jde o to, že takové vidění světa je nebezpečný a po pondělním útoku v Nizozemsku mám obavu, že se mnohým toto falešné, hloupé, ale hlavně pro nás všechny nebezpečné uvažování ještě utvrdí.