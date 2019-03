Evropané si zamilovali předsedu britské Dolní sněmovny

20. 3. 2019

Evropané si zamilovali Johna Bercowa, předsedu britské Dolní sněmovny, který tento týden zabránil Therese Mayové donekonečna předkládat parlamentu k hlasování svou už dvakrát odmítnutou dohodu s Bruselem o brexitu.





Takto Bercowa prezentuje německá televize - klip vidělo na Twitteru více než milion lidí. Avšak Theresa Mayová zuří a zřejmě Johnu Bercowovi po jeho odchodu z funkce odmítne povýšení do šlechtického stavu. Bylo by to poprvé za 230 let, kdy by bylo odcházejícímu předsedovi parlamentu takové vyznamenání odepřeno.