"Lhali nám!" Více než milion lidí demonstrovalo v sobotu v Londýně za nové referendum o brexitu

MUST-WATCH: incredible footage of today's #PutItToThePeopleMarch - still plenty of people on Park Lane, despite the front of the march setting off about 45 minutes ago 💪 #PeoplesVote . Please RT: pic.twitter.com/BK5I1AQHMU

Petici za zrušení brexitu mezitím podepsalo více než 4,4 miliony lidí.





Avšak v Dolní sněmovně není většina ani pro nové referendum o brexitu, ani pro delší odložení brexitu a pro uspořádání květnových eurovoleb, ani pro zrušení článku 50, a tedy celého brexitu.

Zákonem zůstává, že dne 12. dubna 2019 Británie vypadne z brexitu bez dohody, pokud se mezitím sněmovna a britská vláda nedohodnou na méně katastrofálním řešení.



Brexiteers told us we would have £350 million extra for the NHS.



They lied.



They told us we could leave the EU with all the benefits, but none of the consequences.



They lied.



They told us we would have 40 trade deals the minute we left.



They lied.pic.twitter.com/mG5Qs0uYa2