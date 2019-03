Sněhové vločky ve věku globálního politického oteplování

Proberte se, mladí přátelé, nezodpovědní deprivanti vám mohou ukrást budoucnost

21. 3. 2019 / Bohumil Kartous





Ředitel jedné pražské střední školy mi sdělil svůj nedávný poznatek. Při diskusi se studenty na téma demokracie a jejích peripetií na českém území v průběhu 20. století narazil na názor několika z nich, že je to ztráta času. Že je ztráta času bavit se o historických událostech, které se nebudou opakovat. Názor těchto teenagerů je takový, že současné konstituční uspořádání je pevné a v podstatě neměnné. Myslí si to i přesto, že mají za sebou minimálně devět let předchozího vzdělávání. Jsou na střední škole a přitom jsou občansky negramotní. Na střední škole pak budou připravováni na to, aby poznali přísudek jmenný se sponou. Budou se v tom pravděpodobně zdokonalovat i v průběhu voleb do evropského parlamentu, které proběhnou za minimálního zájmu českých voličů. I těch mladých, generace sněhových vloček, citlivých na změnu společenských podmínek jako žádná jiná předchozí generace. Ve své naivitě a letargii netuší, že jim banda retrográdů a populistických šmejdů může zničit budoucnost, ve kterou tak slepě spoléhají (#brexit).