Nelitujte Theresu Mayovou. Je to nejhorší premiér v historii

22. 3. 2019





Theresa Mayová není rozumná, neví, co dělá a v poslední době je zjevné, že vlastně i ztrácí zdravý rozum. Téměř všechno ohledně brexitu - od podstaty dohody, kterou vyjednala, až v konflikty v její vlastní straně - je její vina. Mayová je nejhorší premiér v historii a krizi, která nyní postihuje Británii, vytvořila vlastnoručně ona sama, píše Anne Applebaum.

Nemusela aktivovat článek 50 o odchodu Británie z EU, aniž si předtím vypracovala plán, jako to provést. Nemusela uspořádat v červnu 2017 zbytečně předčasné volby, které pro ni skončily porážkou, takže musí od té doby záviset na blahovůli malé, radikální protestantské severoirské politické strany a extremní antievropskou frakci ve své vlastní straně, má-li zůstat u moci.Nezapomínejme, že Britové nehlasovali pro žádnou konkrétní formu brexitu. Mayová mohla po převzetí premiérského úřadu v roce 2016 říci, že hlasování v referendu bylo velmi těsné, že britské komerční a politické vazby na Evropu jsou velmi silné a že bude rozumné, aby Británie zůstala v jednotném evropském trhu, který sama vytvořila, nebo alespoň v celní unii.Namísto toho se rozhodla obě tyto instituce opustit, což okamžitě vyvolalo problém hranice mezi Severním Irskem a Irskou republikou. Její rozhodnutí také okamžitě vytvořilo vážné problému pro všechny, kdo obchodují s Británií anebo spolupracují s Británií - i pro Brity, kteří obchodují a pracují v Evropě. Pak pronesla projev o "světoobčanech", kteří nejsou ničím víc než "občany nikde", a okamžitě si tak odcizila velkou část své vlastní země.Pak pokračovala tím, že proti sobě rozzuřila snad úplně všechny. Až do tohoto týdne, tři roky po referendu, se nepokusila o dohodu s opozičnímistranami. I když Evropská unie byla naprosto otevřená ohledně svých vyjednávacích cílů od samého začátku, Mayová své cíle utajovala. Nereaguje na prosby, rady, návrhy. Komentátor Matthew Parris ji charakterizoval jako "mrtvou hvězdu moderní britské politiky", černou díru, která absorbuje lidi a myšlenky a nikdy nereaguje.Její tajnůstkářství a nekompetentnost vytvořily hněv v Evropě i v Dolní sněmovně. Ve středu večer učinila bizarní, kryptopopulistický apel, přes hlavy britských poslanců, národu: "Vy, veřejnost, už toho máte plné zuby," deklarovala. "Máte plné zuby hašteření, politických her a procedurálních konfliktů" - jako kdyby to všechno nezavinila sama.Jiní přispěli k této krizi. Cameron, šéf labouristické opúozice Corby, který nezvedl ani malíček, aby nabídl nějaké konstruktivní řešení, nekompetentní řada konzervativních ministrů. Avšak Mayová je ve vůdčím psotavení a neskončila v premiérské funkci náhodou. Vždycky ji chtěla, od mládí. Celý svůj život, motivovaný loajalitou Konzervativní straně, se připravovala na tuto funkci. Nyní ji má - a použila ji k přivedení své země do ponižující krize.Heslem brexitérské kampaně v roce 2016 bylo "Převezměme zpět kontrolu." Avšak Evropa nyní převzala kontrolu nad zvoraným brexitem Mayové. A ať už to skončí jakkoliv, úspěch to nebude.Podrobnosti v angličtině ZDE