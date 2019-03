Mike Galsworthy: Dnešek ukáže, co jsme zač

23. 3. 2019







Petition smashes 🔥4 MILLION🔥 - and here’s what to do if you’re coming on the march... https://t.co/b7lR5L2IWs — Mike Galsworthy (@mikegalsworthy) March 23, 2019







Mike Galsworthy, zakladatel organizace Vědci pro Evropskou unii: Dobré jitro! Tak se to stalo. (Pozn. red. ve 13.03 je počet podpisů 4 181 961.) Rád bych se zmínil o dvou věcech: Ohledně té petice. Zaprvé, všechna ta tvrzení, že je plná falešných podpisů, jsou lživá. Podpisy z jiných zemí světa tvoří 1,7 procent všech podpisů a jsou povoleny, protože máte-li mít právo petici podepsat, musíte buď být britským občanem, anebo mít trvalý pobyt v Británii. Dále, pokud se snažíte to podepisovat falešnými jmény, jako Steven Edgington, s nímž jsem diskutoval včera v Channel 4 News, oni vás chytí, i když si vytvoříte nové emailové účty na potvrzení svého podpisu. Pokud zadáte falešné jméno, existuje inspekční proces, který provádí petiční výbor Dolní sněmovny, a oni vás chytí. Takže podvody budete páchat na své vlastní riziko. Dobré jitro! Tak se to stalo. Petice překonala čtyři miliony podpisů. Takže je to co nejrychleji rostoucí petice a po dalších 100 000 podpisů to bude rekordní petice, jaká kdy se uskutečnila na tomto vládním serveru.Rád bych se zmínil o dvou věcech: Ohledně té petice. Zaprvé, všechna ta tvrzení, že je plná falešných podpisů, jsou lživá. Podpisy z jiných zemí světa tvoří 1,7 procent všech podpisů a jsou povoleny, protože máte-li mít právo petici podepsat, musíte buď být britským občanem, anebo mít trvalý pobyt v Británii. Dále, pokud se snažíte to podepisovat falešnými jmény, jako Steven Edgington, s nímž jsem diskutoval včera v Channel 4 News, oni vás chytí, i když si vytvoříte nové emailové účty na potvrzení svého podpisu. Pokud zadáte falešné jméno, existuje inspekční proces, který provádí petiční výbor Dolní sněmovny, a oni vás chytí. Takže podvody budete páchat na své vlastní riziko.

Co se týče dnešní demonstrace (v Londýně proti brexitu). Připravuju se na demonstraci, mám svůj laboratorní plášť, Vědci pro EU, scházíme se u Curzon Gate, to je vstup na Park Lane, tam se schází naše skupina, vedle Britského zdravotnictví pro lidové hlasování. Přijďte za námi, pojďte s námi, seznamte se s námi! Já už tam jdu teď, demonstrace začne ve 12.Pár doporučení. Prosím, vezměte si ruksak, s chlebem, s jídlem, s vodou, s nabitou baterií (power pack). I když si myslíte, že vy sami nebudete muset jíst, nebo pít, nebo potřebovat elektřinu, pomůžete někomu jinému, kamarádovi, neznámému, který to potřebuje. A taky: záchody. Záchodů bude málo. Na ten počet lidí. Takže moc nepijte, než půjdete. Zajděte si před příchodem na záchod. Svou vodu na demonstraci pijte jen v malých doušcích. A tohle je důležité doporučení: Nepijte kafe! Kafe je diuretikum. Žene vás na záchod. Takže si dnes dopoledne nedávejte kafe. To je všechno, co mě napadá. Uvidím vás na místě. Bude to epochální. Pamatujte, tohle je opravdu velké. Tohle je, jaké budou obrazy našeho národa v této chvíli v historii. A vy už tu odpověď znáte.